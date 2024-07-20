四川女舉報公婆有近億資產 網友猜測「大義滅親」背後的故事

舉報公婆有近億元人民幣財產的女子。（視頻截圖）

四川南充一名女子近日發視頻實名舉報稱，她的公公婆婆分別在政府單位和銀行工作，兩人名下竟有合計近億元（人民幣，下同）巨額不明財產。南充市發改委昨通報稱，已聯合中國工商銀行南充分行成立調查組進行核查。此事件昨衝上微博 熱搜，閱讀量超5200萬，不少網民支持查到底，認為背後必有故事，也有人諷「這是離婚了啥也沒分到所以大義滅親？」

大皖新聞報導，這名女子近日在社交平台發視頻實名舉報稱，她的公公是南充市物價局價格監督檢查分局局長，婆婆是中國工商銀行南充分行計財處處長，兩人名下資產近億元，其中包含有8套商鋪，3套住宅，以及大量紅木家具和收藏的字畫，超體制內正常收入水平。

四川南充市發展和改革委員會工作人員起初表示，舉報人確實是他們單位的，但已退休 多年，已針對此事開始調查。

隨後，四川南充市發展和改革委員會發布通報稱，關於網傳「曾某實名舉報尹某光（是我委原價格調控科科長，於2018年退休）、漆某華（中國工商銀行南充分行原計財處處長，於2004年退休）家庭財產與實際收入不符」情況，我們高度重視，已聯合中國工商銀行南充分行成立調查組進行核查，下一步將根據核查情況依規依紀依法處置。

女子實名舉報。（視頻截圖）

此事件引發網民熱議：「公公到底對她做了什麽？」，「這是離婚了啥也沒分到」，「厲害了」，「但凡不逼到絕境不致於這樣」，「反正自己也得不到」，「家庭矛盾有點嚴重」，「事實證明，兒媳婦並不能算一家」，「不知道在婚姻裡受了多少委屈才舉報的，不然一般為了孩子就忍了」；也有不少網民讚「大義滅親做的對」。