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川女實名檢舉公務員公婆擁「近億人民幣資產」當局喊查

中國新聞組／即時報導
女子檢舉公公婆婆名下有巨額不明財產。（視頻截圖）
女子檢舉公公婆婆名下有巨額不明財產。（視頻截圖）

近日，四川南充一女子在社群平台發影片實名舉報，指她的公公、婆婆分別來自南充市物價局價格監督檢查分局和工商銀行南充分行，名下有巨額不明財產。事件引發社會關注，網友紛紛留言，「家庭矛盾有點嚴重」、「不知道在婚姻裡受了多少委屈才舉報的？」。

南方都市報報導，南充市發展改革委員19日通報稱，會對此事高度重視，已聯合中國工商銀行南充分行成立調查組進行核查，下一步將根據核查情況依規依紀依法處置。

據報導，女子稱，她的公公是南充市物價局價格監督檢查分局局長，婆婆是工商銀行南充分行計財處處長，兩人名下資產在8000萬到1個億之間，其中包含有8套商舖、3套住宅，以及大量紅木家具及收藏的字畫，超體制內正常收入水準。

南充市發展和改革委員會19日發布一則情況通報稱，關於網傳「曾某實名舉報尹某光（係我委原價格調控科科長，於2018年退休）、漆某華（中國工商銀行南充分行原計財處處長，於2004年退休）家庭財產與實際收入不符」情況，高度重視，已聯合中國工商銀行南充分行成立調查組進行核查，下一步將根據核查情況依規依紀依法處置。

事件引發網民熱議，有人說，「堡壘往往都是從內部突破的」、「大家都是自己人，自罰三杯算了」；也有人猜測「估計是張口要了什麽東西未果，就各種唇槍舌戰」。

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