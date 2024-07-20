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陝西寶雞破紀錄暴雨 引發土石流、河水倒灌 5死8失聯

中國新聞組／北京20日電
陜西寶雞暴雨洪災致五人遇難，當地正展開搶險救災。(央視截圖)
陜西寶雞暴雨洪災致五人遇難，當地正展開搶險救災。(央視截圖)

陝西省寶雞市16日降下破紀錄暴雨，引發土石流與河水倒灌，市區一夕淪為水鄉澤國，造成嚴重災情。據官方通報，截至18日晚6時，暴雨洪災已造成五人死亡、八人失聯，多條道路與橋梁損毀中斷。

央視新聞報導，陝西寶雞防汛指揮部通報，16日7時至17日10時，寶雞普降大到暴雨，平均降雨量89.8毫米，主城區出現有氣象紀錄以來最大單日降雨量，其中金台區兒童公園站單日降雨量226.3毫米，為建站以來最大單日降雨量。

通報指出，寶雞全市多條河流出現超警戒水位，山洪暴發致洪水溢出堤防，渭濱區、鳳縣局部地區嚴重受災，其他縣區也不同程度受災。

根據通報，截至18日晚上6時，暴雨洪災造成五人遇難、八人失聯，轉移民眾7848人。寶成鐵路鳳州至七裡坪段中斷；四條國省幹道損毀中斷；40多條農村道路和21座橋梁損毀。

據報導，寶雞常年7月平均雨量只有104毫米，16日晚間降下暴雨，一天降雨量就超過7月平均雨量。

受到暴雨影響，流經寶雞的石壩河及其支流瓦峪河水位暴漲溢過堤防，導致市區嚴重淹水，街道變成小河。據多名市民反映，市區多輛汽車被沖走、多個社區地下車庫發生雨水倒灌、一樓房屋和商戶被淹，水深兩至三公尺，交通受阻。

網路影片顯示，秦嶺下來的土石流也灌入寶雞，如今市區到處都是堆積的爛泥。

暴雨 洪災 洪水

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