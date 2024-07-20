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「微軟藍屏」衝擊全球 中國公共服務倖免 中媒：歸功這一原因

中國新聞組／北京20日電
微軟大當機，中國的基礎設施沒事引發熱議。圖為美國紐瓦克機場航廈旅客，用手機拍攝顯示Windows藍屏的畫面。（路透）
微軟大當機，中國的基礎設施沒事引發熱議。圖為美國紐瓦克機場航廈旅客，用手機拍攝顯示Windows藍屏的畫面。（路透）

微軟昨無預警癱瘓衝擊全球，不過中國的航空公司、銀行和機場等公共服務系統運作依舊如常。中國媒體分析，這是因為中國很早就開始推動關鍵設施操作系統國產化發展。不過「微軟藍屏」昨仍登上了微博熱搜，大量網友曬出電腦藍屏畫面，其中包括不少外企。有網友留言「感謝微軟讓我們提早放假」，也有人擔心這凸顯了美國可能在戰爭中，癱瘓中國網路的風險。

據金融界報導，微軟Windows系統全球遭遇大面積故障，多國航班、銀行等交通基礎設施、證券交易所、銀行等金融交易網路以及醫療服務均受到影響。不過，值得注意的是，中國公共服務在這次微軟Windows系統故障中並未受影響，相關國產PC操作系統在航班、高鐵、銀行服務等運作依舊如常。國產操作系統迎來加速替代。

今年3月份，中央國家機關政府採購中心對台式計算機批量集中採購配置標準和便攜式計算機批量集中採購配置標準進行了調整。據6月出爐的採購結果，按操作系統畫分，台式機麒麟/統信UOS/中科方德/其他符合安全可靠測評要求的操作系統的分包中，共有華為、浪潮、聯想、同方、中國長城、中科可控和紫光恒越7家廠商入局。

便攜式計算機麒麟/統信UOS/中科方德/其他符合安全可靠測評要求的操作系統的分包中，北京計算機技術及應用研究所、華為、江蘇國光、青島雷神、同方、紫光恒越六家廠商入局。華為「一騎絕塵」憑借1512台的中標數量和1026萬元的中標額切走了64%的市場「蛋糕」。

但在社群媒體上，許多用戶抱怨在國際連鎖飯店，如喜來登、萬豪和凱悅都出現了狀況。有外企員工稱辦公室電腦崩潰，所有人都受到了影響，導致工作受到延誤。據自由亞洲電台報導，許多網友表示，此次主要受影響的都是使用正版微軟系統的外企，有人嘲諷，「說白了就是正版出問題，盜版妥妥的安全」、「因為外企才會安裝正版系統」。

也有不少中國網友認為，雖然此次微軟故障對中國帶來的衝擊不如美國，此次事件仍凸顯了若是美中爆發戰爭，美國為取得戰場上的優勢，可能會因此癱瘓中國網路的風險。美國紐約美中科技交流協會會長謝家葉則認為微軟故障是單一的意外事件，中國民眾不需要有過度的解讀及反應。

微軟 華為 社群媒體

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