清史權威茅海建性騷被判刑 上訴辯「斷片」遭駁回

茅海建被控對女學生性騷擾判刑七個月，上訴遭駁回。（取材自維基百科）

知名歷史學者茅海建2022年被指控對女學生性騷擾 ，初審法院判處七個月徒刑，緩刑兩年，茅海建不服提出上訴，辯稱當時因酗酒導致「斷片」，但認為自己不會有性騷擾行為。澳門 中級法院近日審理認定，事發前十多分鐘，教授仍能正常交談西方權力及學術等話題，未喪失認知和自控能力，裁定上訴理由不成立，維持原判。

綜合媒體報導，茅海建於2022年7月16日，邀請一名女碩士及一名大四女學生到自己校內宿舍聚餐，飯後，茅海建趁機從後撫摸該大四女生的臀部及胸部。該女要求他停止，茅海建才離開。

初審法院裁定茅海建有罪，判處七個月徒刑、緩刑兩年。茅上訴稱當時已喝醉，無法記起廚房內發生的事，但認為自己不會有性騷擾行為，質疑受害人的供詞不可信，案中唯一的證人（女碩士生）也沒有目睹作案過程，難以接受原審法院將師生從屬關係代入此案，認為不存在以強凌弱的不對等關係和「性意味」。他還質疑受害人主動在社交媒體公開案件，推動輿論公審自己，無視司法保密原則，要求改判無罪或將案件發回初院重審。

檢察院認為，證人雖並未直接目睹茅海建對受害人實施任何行為，但陳述了受害人當時有明確的言語抗拒反應。另一方面，當晚受害人是受邀參加聚餐，且事前獲得茅海建的推薦信，顯示受害人並無誣蔑茅海建的動機，認為茅海建是「借醉行凶」，應當維持原判。

法院認定，茅海建當時雖有一些酒後異常行為，如走路不穩，但據證人證言，在事發前十多分鐘，茅海建仍與受害人在餐桌上聊西方權力及學術等話題，仍知道自己是誰及正在做什麽，表明他當時具有意識，並未處於不可歸責的狀態。裁定上訴理由不成立，維持原判。

70歲的茅海建是上海人，曾任中國社會科學院近代史研究所研究員、北京大學歷史學系教授、華東師範大學歷史系教授，2015年任澳門大學特聘教授，其著作「天朝的崩潰：鴉片戰爭再研究」被視為近現代史綱要課的入門第一書。去年茅被判刑時，不少網友及讀者表示震驚，甚至形容為「歷史學子崩潰的一天」。