廈門小飯館讓司機拉客被罰百萬 網友諷：主打一個搶

行政處罰告知書（部分）截圖。（取材自紅星新聞）

福建省廈門市一家小飯館因給回扣讓出租司機攬客，近日收到高達100萬元（人民幣，下同）的「罰單」。店主師先生認為，小飯館已被查封，官方又祭高額罰款，處罰過重，已申請聽證，但聽證時間卻因故延期，維權無門。相關話題這兩天衝上微博 熱搜，網民吵翻，有人支持重罰，有人則諷這比造假上市罰的多。官方稱商家有異議可申請覆議或訴訟。

據紅星新聞報導，中國政法大學教授李建偉在社交平台發布了一份由廈門思明區市場監督管理局作出的行政處罰告知書顯示，當地一家名為「帥帥鮮」的餐飲店，因通過支付出租司機回扣的方式攬客，收到高達100萬元的「罰單」。告知書落款日期為2024年7月4日。

行政處罰告知書內容顯示：經查，該店在提供餐飲服務過程中，存在如下行為：1、通過向司機支付載客到店消費回扣的方式，引導後者將乘客載至該店經營場所。2、安排未取得健康證明的人員從事接觸直接入口食品的工作。3、未依法採取措施防止食品受到汙染等。相應違法所得無法確定。並指該店已違反了反不正當競爭法，依法罰款100萬元。

廈門思明區市場監督管理局一名工作人員表示，該行政處罰告知書屬實。目前處罰告知書處於下達階段，還不是決定書，商家如對此有異議，可根據告知書上註明的對應的救濟途徑，申請覆議或者訴訟。

天眼查信息顯示，廈門市思明區帥帥鮮餐飲店成立於2024年2月，企業類型為個體工商戶，目前仍是存續狀態。經營範圍為餐飲服務，水產品零售、外賣遞送服務等。

帥帥鮮餐飲店店主師先生說，他已在幾日前申請要求聽證，本來聽證時間定為7月29日，但「17日收到市場監督管理局通知稱往後延遲，具體原因我也不知道」。其餐飲店才開了幾個月，「還沒有賺到錢」。目前餐飲店還處於查封狀態。

近年來，行政執法領域「小過重罰」不時引發輿論關注，司法層面對此也曾有過專門回應和糾正。最高檢副檢察長張雪樵7月8日曾在新聞發布會上表示，「實踐中對一些小攤小販、小微企業的行政處罰違反『過罰相當』原則，處以高額罰款，既不符合法律精神，也不符合公平正義的要求。」

對於100萬元的罰款，有網民支持並稱應全國適用，「幹得漂亮，力度大了，減少被坑的遊客，好事」；也有不少客覺得這金額太離譜：「小過大罰，大錯輕放」，「比造假上市罰的多，真狠啊」，「想起去年七旬老農賣芹菜獲利14塊被罰10萬」，「主打一個搶」。