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才拿全勤獎 下一秒被公司說曠職遭解聘 員工怒告上法院

中國新聞組／即時報導
中國一名男子才領了全勤獎，卻隨即被公司以曠職為由解雇，法院判決公司應支付賠償金。圖為北京第二中級人民法院。（本報資料照片）
中國一名男子才領了全勤獎，卻隨即被公司以曠職為由解雇，法院判決公司應支付賠償金。圖為北京第二中級人民法院。（本報資料照片）

從河南周口農村到北京打工的李曉（化名）遇到一件「蹊蹺」事：公司一邊以曠工為由將他解聘，一邊又給他發放曠工當月的全勤獎。李曉不服將公司告上法院，讓司法還他公道。

工人日報報導，李曉在北京一家商貿公司上班，2022年公司向李曉出具解除勞動契約通知書，解除理由是：根據雙方簽訂的勞動契約第37條11款的約定，員工連續曠工3天或1年內曠工達4次的，公司有權解除勞動契約。李曉多次曠工，因此公司解除了勞動合約。

但李曉表示，他的工作每月都要出差，在外地期間無法打卡。他手中握有企業微信截圖、溝通紀錄，都可證明不存在曠工情況，「且公司還向我發放了全勤獎。」

李曉申請勞動仲裁，請求裁決公司向他支付違法解除勞動關係賠償金、被拖欠的工資及未休年休假工資等。法院認為公司提交的工資表確實顯示發放了相應月份的全勤獎，且公司未對此做出合理解釋，故對該公司主張李曉存在曠工的事實不予認可，公司應支付李曉違法解除勞動關係賠償金147143.75元。

律師武麗君認為，公司可以製定規章制度規範勞動者的勞動行為，但是不能違反勞動法等相關規定，也不能與勞動合約約定事項相衝突。本案中公司以李曉存在曠工行為為由解除勞動合同，又向其發放了全勤獎，無法自圓其說。此外，即便員工有曠職行為，公司也應及時提醒，讓員工及時改正，而非直接解除勞動契約。

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