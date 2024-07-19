陝西雨災千屋倒塌 渭河出現今年第一洪

陝西連日暴雨 ，多條河流出現洪峰溢出堤防，多地傳出災情，截至昨晨已造成寶雞、渭南、漢中等6市共324個鄉鎮9.79萬人受災，445.15公頃農作物絕收。官方昨天再通報，受渭河幹支流洪水 影響，渭河已出現今年第一號洪水。鑑於渭河嚴峻防汛形勢，黃河防總已啟動黃河防汛四級應急響應，並向有關單位發出做好洪水防禦工作緊急通知。

據央視報導，陝西15日以來降下暴雨，多地出現淹水災情。截至昨晨，陝西官方已緊急轉移安置逾2萬人，目前有955間房屋倒塌或嚴重受損，農作物受災面積2090公頃，其中成災面積1130公頃，絕收面積445.15公頃。

其中，常年7月平均雨量只有104毫米的寶雞市，這次出現182.4毫米的24小時雨量，打破當地單日降雨紀錄。受暴雨影響，流經寶雞的石壩河及其支流瓦峪河水位暴漲溢過堤防，導致市區街道變成小河，秦嶺下來的土石流也灌入寶雞，如今市區到處都是堆積的爛泥。17日凌晨1時許，寶成線一座鐵路老橋遭洪水衝擊受損，兩名正執行防汛巡查的的人員因機車墜橋受傷。

陝西省防汛抗旱總指揮部昨通報，受持續豪雨影響，陝西境內多條河流出現洪峰，形成渭河2024年第1號洪水。陝西境內渭河、丹江、漢江、北洛河、嘉陵江、南洛河、涇河、伊洛河等77條河流115站出現洪峰206次，30條河流45站出現超過警戒線洪水58次；清姜河益門鎮站、黑河陳河站出現超警戒洪峰，為建站以來實測歷史最大。

中國應急管理部今天宣布，國家防災減災救災委員會針對陝西省嚴重暴雨洪澇災害，啟動四級救災應急回應，派出工作組赴災區實地查看災情並做救助工作。