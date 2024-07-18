福建校園開出罕見雙色荷花 學者：被情侶摘走 網友詛咒：必分手

7月16日上午，雙色荷花一半白色，一半粉色，吸引許多人前來打卡。（取材自上游新聞）

福建農林大學金山校區觀音湖內近日開出一株罕見粉色和白色的雙色荷花，吸引大批學生前往打卡，該校副院長還計畫讓博士生進行研究。沒想到，這株雙色荷花7月16日早上剛綻放，晚上就被疑似一對情侶以「好看」為由偷摘走了，引發該校師生不滿。網友也紛紛譴責偷摘花者的行為，怒斥：「誰偷必分手」。

據上游新聞報導，網友在社交平台發帖表示，7月16日，她在福州市福建農林大學觀音湖裡，一朵雙色荷花已經完全綻放，一半白色，一半粉色，幾乎對稱，看起來非常漂亮，於是拍下多張照片上網分享。有同學去和學校內的老師諮詢過，說這是校內第一次出現雙色荷花。

不過遺憾的是，這朵雙色荷花已被人摘走。有網友在評論區內留言表示，7月16日晚9點左右，疑似一對情侶將花摘下帶走，理由是「好看」。

福建農林大學風景園林與藝術學院副院長、博士生導師彭東輝介紹，「雙色荷花的出現概率非常低，我們學校的品種屬於太空 蓮，經過太空輻射，從2012年引種到現在12年了，一共40畝左右，以前的顏色基本上都是粉色。像這次白色粉色各一半的情況，應該是第一次，屬於非常偶然的概率。」

對於雙色荷花的科研價值，彭東輝表示，「它的科研價值在於為何一朵花上會出現兩種顏色，同時出現白色和粉色說明在基因表達上不一致了。我們本打算對此進行研究，我16日也讓博士生去拍照記錄，但是很不巧，聽說晚上被人摘走了，很可惜。」由於已經鎖定了這朵雙色荷花的位置，彭東輝接下來打算通過研究剩下的蓮蓬，看能否更深入了解變異的原因。

對於雙色荷花，科普作家、微博 植物科普大V「阿蒙」表示，雙色荷花這種一花雙色的現象，通常被稱為植物嵌合體。「是染色體異常在同一器官出現不同性狀的生物體的意思」。可以嘗試做品種育種研究，看是否可以保留這種品種特性，培育類似萬維莎的複色品種。」