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5大4小遊阿勒泰 想入住民宿2標間被拒 遊客報警後老闆回應了

中國新聞組／北京18日電
有遊客發布視頻稱，在新疆阿勒泰白哈巴村一民宿定了兩間標間，一行9人卻被老板要求加房才能入住。（視頻截圖）
有遊客發布視頻稱，在新疆阿勒泰白哈巴村一民宿定了兩間標間，一行9人卻被老板要求加房才能入住。（視頻截圖）

有遊客近日發視頻稱，他們一行9人在新疆阿勒泰白哈巴村一民宿定了兩間標間，其中有4個是小孩還有兩三歲的孩子，但到了現場卻被老闆認定是超額入住，當場要求他們加房，否則禁止入住，還讓他們半夜去報警，覺得很不合理。該民宿則回應，平台規定不得超員，且稱這群客人疑刻意隱瞞入住人數，「如果態度好一點，我也許心軟就讓你們住下了」。

據瀟湘晨報報導，當事遊客拍攝視頻稱，「我們定了兩個房間，店主說我們兩大兩小，兩個家庭加個老人，一共9個人他說不給我們住，說一個房間只能住兩個人，讓我們去報警，我們半夜12點來到這裡，非常辛苦，讓我們去報警。」

民宿老闆回應，平台有規定不得超員入住，該旅客原本入住布爾津，與對方發生不快，才選擇到他家來住，詢問他有幾人時，該旅客一直不回應，就給了他500元人民幣定金，定了兩個標間，凌晨12點要他們去接才發現有9個人，「9個人兩個標間（五大四小，小的比我還高，本人身高1.53米）」，「當然不行。我們是做慈善的嗎......要退錢給他們，他們又不樂意了」。

「，我為你們控房到了凌晨12點，我一分錢不扣全部退給你，我自己還虧了1000多塊錢，我本來可以滿房的。我得保證我的其他客人入住體驗吧，5個人一個房間，每個人說有一句話，我再好的隔音也承受不住吧」，民宿老闆說，「凌晨12點，哪怕你們態度好一點我也許心軟讓你們住下了，畢竟奔波一天不容易，真誠才是永遠的必殺技。」

報導指出，在各平台上搜索不同酒店對於入住人數是否有要求發現，對於普通房型如標間、大床房，可住人數均為2人，各房型對於加床問題多會進行明確。至於平台是否會對入住人數進行限制，去哪兒客服表示，一般雙床為2人入住，單床看酒店的具體規則；攜程客服表示，平台上標註入住人數是平台和酒店協商之後定下的，如果想一家人住的話也可與酒店進行溝通協商。

有網友認為，「5個人4個孩子，差不多就是2個家庭，其實如果孩子不超過7、8歲，2個房間是可以理解的」，也有網友表示，「訂酒店時詳情頁上都會寫清楚允許幾人入住，不是自己想住幾個就幾個」。

民宿 新疆

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