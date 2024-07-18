陝西寶雞43年最慘洪災 超過20輛車被沖走

陝西寶雞市區部分區域出現內澇，17日傳出有多輛汽車被洪水沖走的消息。(取材自微博)

陝西多地16日起降下暴雨 ，其中寶雞市渭河支流石壩河出現1981年以來最高洪峰值，43年來最嚴重，導致市區部分區域出現內澇，17日傳出有多輛汽車被洪水 沖走的消息。此外，河南 多地也下暴雨，南陽市出現單日683.5毫米的破紀錄降雨量，一天下了將近一年的量，當地商戶稱「半夜水突然上來，用被子也沒堵住」。

近期中國多地強降雨，除了河南發布暴雨紅色預警外，陝西省自16日起，也有多地降下暴雨，其中寶雞市一度傳出市區爆發洪流，有多輛汽車被沖走的消息。據上游新聞引述目擊者表示，「我看到的就超過了20輛。」

據報導，17日凌晨陝西寶雞暴雨，有多名寶雞市民拍攝到暴雨後渭濱區有多輛汽車被沖走的畫面。目擊者閔先生說，16日晚間，當地一直在下暴雨，大概11點左右渭濱區的石壩河就發洪水了，好多沿河的車都被沖走了。

陝西寶雞17日凌晨洪流，當地多輛汽車被沖走。(取材自上游新聞)

根據閔先生發布的影片，陝西寶雞渭濱區火炬路商圈的一棟商務大樓附近滿地泥濘，有挖土機作業，旁邊的公園南路上，路面水流速度很快，裡面泡著多輛汽車，有的汽車已經被掀翻，只露出兩個車輪。

來源：YouTube

17日中午，渭濱區會宣傳部的官方帳號「渭濱宣傳」也發布洪災通報稱，截至17日早上8時，全區18個站點降雨量均超過100毫米以上，最大為高家村站179.3毫米，清薑河益門鎮站17日0時40分出現超百年一遇洪水，降雨導致部分城區段出現城市淹水，道路淹水。

另據中央氣象台17日，預計17日至18日，河南中東部、山東南部、江蘇北部、安徽北部以及陝西南部、四川盆地西部等地部分地區有暴雨到大暴雨，其中，河南東部、安徽北部、江蘇北部等局部地區有特大暴雨。