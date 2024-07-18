四川自貢市百貨大樓起火困百人 釀16亡 男遺言：幫我照顧家裡

濃煙將大樓包圍。(視頻截圖)

14層樓高的四川自貢市九鼎百貨大樓昨傍晚突起火，現場明火及濃煙衝天，上百人被困。經當地及調度鄰近地區消防趕往救援，今天凌晨已結束搜救，共造成16人死亡，並有多名傷者仍在救治。目擊者稱，多人衝上天台捂口鼻求援，有男子在社群平台上交代遺言。據報導，九鼎百貨大樓在幾年前已停業，僅部分樓層還有商鋪或小公司經營，初查疑施工作業釀禍。

來源：udn影音

綜合央視、香港 01報導，昨天傍晚6時11分，自貢市消防救援支隊指揮中心接報，自貢市高新區丹桂大街九鼎百貨大樓起火，現場有大量濃煙，有人員被困。據了解，起火建築共14層，群樓一、四、五、六層發現火點，內部呈立體燃燒狀態。除當地消防出動救援，同時也調集自貢、內江、瀘州、宜賓、成都支隊及四川消防救援總隊全勤指揮部共284人、72車前往處置。

多人衝上天台捂口鼻求援。(視頻截圖)

截至當晚10點半，完成第一輪搜救任務，營救被困人員75名，經核查已造成八人死亡，第二輪搜救繼續進行，至晚上9時10分仍在繼續，消防灑水車不斷向大樓噴水，多架無人機升空，陸續有30人被成功救出。但因火勢太大，有16人遇難，多名傷者中有三人是重症。

一名獲救者描述，當日下午6時左右突聽見求救聲，看見大樓濃煙滾，她和同事迅速跑上天台避難，不到40分鐘由消防員通過雲梯營救，和她一起獲救有20多人。另一民眾稱，34歲表哥在5樓桌球室上班，家人給他打電話但沒有打通，適值暑假，表哥讀一年級的兒子也一起在其中的桌球室。

九鼎百貨大樓在幾年前已停業，僅部分樓層還有商鋪或小公司經營。據指出，九鼎百貨大樓地下一層有一家超市，五樓有一家桌球室，六樓有一家電影院 和茶餐廳，十樓有一家舞蹈室，商場內還有電腦售後維修店和棋牌室。而從網傳視頻來看，一樓出現明火。

據報導，九鼎百貨大樓的經理也被困其中，並發布動態表示自己不知道還能堅持多久，當下已經開始呼吸不暢，並交代遺言：「如果沒出來，希望朋友們照顧下家裡。」

從網民發出現場視頻來看，有不少群眾自發來到樓頂，為了自救有人特意脫掉上衣捂住口鼻，透過大樓玻璃門能看到裡面火光衝天，大火造成的濃煙飄散到數里之外，黑壓壓的一片瀰散在空氣之中。有網民說，自己下午6點經過百貨大樓還沒事，沒想到僅相隔十幾分鐘整棟樓便陷入火海之中。當地人還說，四川自貢中午還下了大雨，而起火時雨已停。