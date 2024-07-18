我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨全代會打親情牌 范斯帶「戒毒」的媽媽現身 掀高潮

2個月前才誕下1女...杜拜公主宣布離婚 丈夫疑出軌

四川自貢市百貨大樓起火困百人 釀16亡 男遺言：幫我照顧家裡

中國新聞組／北京18日電
濃煙將大樓包圍。(視頻截圖)
濃煙將大樓包圍。(視頻截圖)

14層樓高的四川自貢市九鼎百貨大樓昨傍晚突起火，現場明火及濃煙衝天，上百人被困。經當地及調度鄰近地區消防趕往救援，今天凌晨已結束搜救，共造成16人死亡，並有多名傷者仍在救治。目擊者稱，多人衝上天台捂口鼻求援，有男子在社群平台上交代遺言。據報導，九鼎百貨大樓在幾年前已停業，僅部分樓層還有商鋪或小公司經營，初查疑施工作業釀禍。

來源：udn影音

綜合央視、香港01報導，昨天傍晚6時11分，自貢市消防救援支隊指揮中心接報，自貢市高新區丹桂大街九鼎百貨大樓起火，現場有大量濃煙，有人員被困。據了解，起火建築共14層，群樓一、四、五、六層發現火點，內部呈立體燃燒狀態。除當地消防出動救援，同時也調集自貢、內江、瀘州、宜賓、成都支隊及四川消防救援總隊全勤指揮部共284人、72車前往處置。

多人衝上天台捂口鼻求援。(視頻截圖)
多人衝上天台捂口鼻求援。(視頻截圖)

截至當晚10點半，完成第一輪搜救任務，營救被困人員75名，經核查已造成八人死亡，第二輪搜救繼續進行，至晚上9時10分仍在繼續，消防灑水車不斷向大樓噴水，多架無人機升空，陸續有30人被成功救出。但因火勢太大，有16人遇難，多名傷者中有三人是重症。

一名獲救者描述，當日下午6時左右突聽見求救聲，看見大樓濃煙滾，她和同事迅速跑上天台避難，不到40分鐘由消防員通過雲梯營救，和她一起獲救有20多人。另一民眾稱，34歲表哥在5樓桌球室上班，家人給他打電話但沒有打通，適值暑假，表哥讀一年級的兒子也一起在其中的桌球室。

九鼎百貨大樓在幾年前已停業，僅部分樓層還有商鋪或小公司經營。據指出，九鼎百貨大樓地下一層有一家超市，五樓有一家桌球室，六樓有一家電影院和茶餐廳，十樓有一家舞蹈室，商場內還有電腦售後維修店和棋牌室。而從網傳視頻來看，一樓出現明火。

據報導，九鼎百貨大樓的經理也被困其中，並發布動態表示自己不知道還能堅持多久，當下已經開始呼吸不暢，並交代遺言：「如果沒出來，希望朋友們照顧下家裡。」

從網民發出現場視頻來看，有不少群眾自發來到樓頂，為了自救有人特意脫掉上衣捂住口鼻，透過大樓玻璃門能看到裡面火光衝天，大火造成的濃煙飄散到數里之外，黑壓壓的一片瀰散在空氣之中。有網民說，自己下午6點經過百貨大樓還沒事，沒想到僅相隔十幾分鐘整棟樓便陷入火海之中。當地人還說，四川自貢中午還下了大雨，而起火時雨已停。

應急管理部、國家消防救援局已經派出工作組連夜趕赴現場，並將抽調全國火調專家參加火災事故調查。

一樓能看到明火。(取材自華商報)
一樓能看到明火。(取材自華商報)

電影院 香港

上一則

巴黎奧運倒計時 中國跳水隊曬照 全紅嬋、陳芋汐、陳藝文比心

下一則

歐盟擬妥協？寶馬、大眾在中生產的電動車可望躲過高關稅

延伸閱讀

四川一百貨公司施工不慎引發大火 造成16人死亡

四川一百貨公司施工不慎引發大火 造成16人死亡
內地新贈2熊貓 李家超赴四川商討 爭取十一前抵港

內地新贈2熊貓 李家超赴四川商討 爭取十一前抵港
港特首李家超赴四川 爭取大熊貓十一前抵港

港特首李家超赴四川 爭取大熊貓十一前抵港
囚22年終判無罪 四川男申請國賠3772萬

囚22年終判無罪 四川男申請國賠3772萬

熱門新聞

目前仍和波音「星際飛船」一起滯留太空的美國航天員威爾莫和威廉斯。（路透）

美太空人受困1個多月 若波音向中求救…中學者、網民回應大不同

2024-07-11 09:30
昔日香港豔星彭丹(左)，出現在中國駐柬埔寨新任大使汪文斌抵達金邊機場的歡迎會上，引起網友爭議。（取材自X平台）

「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」

2024-07-16 08:40
中國郵輪今年暑假價格「大跳水」。圖為「藍夢之歌」號郵輪6月底從廣州南沙國際郵輪母港出發，搭載逾600名海內外旅客前往越南下龍灣。（中新社）

中國郵輪遊今年不見暑期旺季 7月降價大跌逾6成

2024-07-15 16:26
財新報導揭露，不僅是公路貨運，中國的食用油經水路運輸也存在混運現象。圖為超市食用油示意圖。（中新社）

中國再爆水路食用油化工油混運 洗艙證易造假

2024-07-13 12:59
華為搶進ERP市場。(路透)

華為搶進ERP市場拿到2000萬大單 第一個客戶是央企

2024-07-11 18:28
一些稀有卡牌價格不斐，仍吸引孩子們不斷「氪金」。（取材自微博）

「小馬寶莉」的誘惑：一張卡喊價16萬 有13歲女生一個月刷5萬買卡

2024-07-15 07:30

超人氣

更多 >
「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻

「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻
「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸

「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸
夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？

夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？
社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶

社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶
川普造勢遇襲 右翼人士抨擊女特勤保護不力

川普造勢遇襲 右翼人士抨擊女特勤保護不力