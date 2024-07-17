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｢一雙眼睛看著我｣ 成都黃燜雞吃出整隻「燉爛」死老鼠

中國新聞組／北京17日電
男子發視頻稱在外賣中發現一隻老鼠。(取材自瀟湘晨報)
男子發視頻稱在外賣中發現一隻老鼠。(取材自瀟湘晨報)

近日，四川成都一男子爆料稱自己點了一份成都楊銘宇黃燜雞米飯（銀泰城店）的外賣，吃的過程中在餐盒中發現一整隻「燉爛」的死老鼠。該男子與商家反映，同時向當地市場監管部門舉報。據此前媒體報導，男子已與商家達成和解，和解後他已將老鼠扔掉。但楊銘宇總部16日表示，警方和市場監管部門介入，涉事門店已經停業整頓。

新黃河報導，楊銘宇黃燜雞米飯創始人、濟南楊銘宇餐飲管理有限公司董事長楊曉路16日說，針對此事，目前成都警方和市場監管部門已經介入調查，目前還未有調查結果。涉事門店停業整頓，公司總部已安排相關工作人員趕往當地進行處理，全國範圍內門店也在開展自查自糾。

據報導，從成都市高新區黨群辦公室處了解到，目前相關部門正在調查，調查結果後續將會公布。

網傳內容顯示，該男子14日發視頻稱在外賣中發現一隻老鼠，「在黃燜雞吃得差不多的情況下，發現餐盒中有一個黑團，一開始以為是調料，因為物體又細又長又黑。隨後翻了一下，發現一雙眼睛正在『看著』自己，（我）才發現那根棍是老鼠尾巴，自己吃的是一整隻燉爛了的老鼠。」

網傳視頻顯示，外賣單上寫著：「楊銘宇黃燜雞米飯9銀泰城店），下單時間：2024年7月14日11:56:35」。男子表示，跟商家反映，商家稱實在不好意思。此外，男子稱目前已向市場監管部門舉報。

據澎湃新聞報導，該男子和商家已達成和解。和解之後，男子將老鼠丟掉了。目前高新區市場監督管理局已經介入調查。桂溪街道工作人員稱，投訴者沒有把老鼠交給他們，不能強行說店裡有老鼠，只是讓店家整改。

「消費者發出來之後我們就知道（這件事）了，也跟他聯繫，滿足了他提出的一些要求。但是我們現在要把事情的真相查清楚。」楊曉路說，「我們的流程都是標準的，一份一份製作。如果出現這麼大異物，工作人員不可能看不見。」

據楊曉路介紹，成都這家楊銘宇黃燜雞米飯（銀泰城店）是一家十幾年的加盟老店，此前口碑都非常好，客源穩定。至於雞肉等原材料也都是總部統一配送。目前他們正在等警方和市場監管部門的調查結果。

男子發視頻稱在外賣中發現一隻老鼠。(取材自瀟湘晨報)
男子發視頻稱在外賣中發現一隻老鼠。(取材自瀟湘晨報)

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