溴酸鹽含量達歐盟上限? 農夫山泉：香港消委會誤解 應道歉

香港消費者委員會15日發布，中國品牌農夫山泉瓶裝水的溴酸鹽含量達歐盟上限。(視頻截圖)

香港 消費者委員會15日發布，中國品牌農夫山泉 瓶裝水的溴酸鹽含量達歐盟 上限，大量攝取可引致惡心等症狀。農夫山泉16日向香港消委會發律師信，指香港消委會基於錯誤理解和非專業分析，作出不客觀評價，要求香港消委會道歉。

中央社報導，香港消委會最新回應稱，確認接獲其中一款測試樣本的代表律師所發出信件，現正進行研究及跟進。

香港消委會重申，不論月刊文章、新聞稿及其他傳訊文件，以至記者會上發言均清楚指出，全部30款測試樣本沒發現有害物質超出世衛相關準則值，所有樣本可安心飲用，並指文章的重點為各樣本的性價比和瓶裝水的塑膠瓶對環境所構成的影響，並非產品有安全問題。

綜合香港01等港媒報導，香港消委會15日發布最新一期「選擇」月刊，當中測試30款瓶裝水，在消毒劑殘餘及副產品測試中，百歲山及農夫山泉檢出每公升三微克溴酸鹽，含量已達歐盟訂定適用於經臭氧處理的天然礦泉水和泉水的溴酸鹽最大限值。

香港消委會指出，溴酸鹽是消毒過程中的副產品，如大量攝入可引致惡心、腹痛、嘔吐和腹瀉，嚴重者可影響腎臟和神經系統，其中一種溴酸鹽已被列為可能致癌物質。

農夫山泉回覆消委會稱，公司嚴於律己，致力提供安全產品。

據農夫山泉官方微博，農夫山泉委託律師16日向香港消委會發信，指消委會基於錯誤的理解及非專業的分析，對農夫山泉產品溴酸鹽含量作出不客觀的評價，給農夫山泉的聲譽造成巨大傷害。

信中表示，農夫山泉鄭重要求香港消委會書面澄清、道歉，並消除給農夫山泉帶來的所有負面影響，否則農夫山泉將採取進一步行動。

信中指出，香港消委會檢測的農夫山泉產品是「飲用天然水」，測試結果也標示產品成分為「天然水」，但在評價中卻被歸類為「天然礦泉水」。即使用歐盟天然礦泉水標準來評價，農夫山泉的天然水溴酸鹽檢測為每公升三微克，遠低於歐盟同類產品控制標準（每公升十微克）中位線以下。

文中指，根據歐盟、中國大陸及香港等地的飲用水安全標準，溴酸鹽含量為不超過每公升十微克，農夫山泉的飲用天然水溴酸鹽含量符合標準。