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川普遇襲照片 標注「圖片來自視覺中國」掀波 中媒解釋了

中國新聞組／北京17日電
川普遇襲照片的版權怎麼成視覺中國的了? 引發中國網友熱烈討論。(取材自微信)
川普遇襲照片的版權怎麼成視覺中國的了? 引發中國網友熱烈討論。(取材自微信)

前美國總統川普日前遇襲，一張由美聯社攝影師武奇(Evan Vucci)拍攝的川普遇襲後高舉拳頭、耳旁淌血的照片，極具衝擊力。但有網友發現，有幾家中國媒體在使用這張照片時，均標注「圖片來自視覺中國」的字樣，引發照片版權歸屬問題的質疑，「這張照片明明是公開的新聞照片，怎麼就成了視覺中國的版權了？」視覺中國表示，「業內共識歸拍攝機構，我們擁有分發權」。

封面新聞報導，視覺中國的相關工作人員16日說：「業內共識歸拍攝機構，我們擁有分發權。『圖片來自視覺中國』字樣，僅代表圖片獲取的來源渠道，而非版權歸屬，獲得這張圖片的渠道，跟版權歸屬是沒有關係的，該照片的版權屬於拍攝機構。我們從來沒有說圖片版權歸視覺中國，這是個別媒體自由發揮式的解讀。」

該工作人員解釋，「這張圖片是美聯社攝影師武奇拍攝的，視覺中國作為美聯社的合作夥伴，收到了美聯社向全世界分發的該事件圖片並上線，僅供媒體類簽約客戶資訊傳播使用。」

關於引發爭議的「收費標準2100元人民幣(約288美元)/張」，即「若用於自媒體文章的社交媒體配圖，單張價格為2100元，且一次購買可在多個平台使用」的說法，該工作人員回應：「這一說法混淆了圖片的商業使用授權收費和媒體報導授權收費的概念，且這類圖片一般只提供給視覺中國的已簽約媒體客戶使用，不會用於商業授權。很多媒體都是視覺中國的簽約客戶，根據不同的協議，使用這張圖片大概只需要幾十塊錢。視覺中國收取不是版權費，而是信息服務費，而且這部分費用我們是需要向版權所有人支付的。」

四川一上律師事務所合夥人林小明律師強調，根據中國著作權法規定，攝影作品不論是否發表都享有著作權，「外國人、無國籍人的作品根據其作者所屬國或者經常居住地國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約享有的著作權，受本法保護。」

川普

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