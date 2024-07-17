統一老壇酸菜牛肉麵藏鼠頭? 股急瀉 網友點出可疑之處

杭州消費者吃統一老壇酸菜牛肉麵吃出了老鼠頭。(取材自中新周刊)

食安危機連環爆，油罐車混裝運送問題還未解決，杭州消費者吃統一老壇(罈)酸菜牛肉麵吃出了老鼠頭再度驚嚇消費者。昆山統一企業已緊急向該消費者核實，杭州市錢塘區市場監管局處也介入調查，雖然有網友點出此事有可疑之處，包括證據已丟失等等，但統一中國股價16日收市仍急瀉超10%，市價蒸發約29億港幣(約3.7億美元)。

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瀟湘晨報報導，當事人吳先生稱，7月14日在一家小店鋪購買了統一老壇酸菜牛肉麵，「準備去吃酸菜時，撈起來放在嘴裡很腥，吐出來發現有毛，還有牙齒，是老鼠頭。」他已經向當地市場監管部門投訴。

杭州消費者吃統一老壇酸菜牛肉麵吃出了老鼠頭。(取材自瀟湘晨報)

吳先生發布的圖片中，統一酸菜包附近有一團不明物品。放大看，疑似有尖牙和鬍鬚。他曬出的統一老壇酸菜牛肉麵包裝盒上，有一個「安心工廠看得見，掃碼觀看生產線」的標注，掃描旁邊的二維碼，可以看到統一方便麵生產線和老壇酸菜壇房的視頻。

事件爆出後大批網友直呼「惡心」、「再也不吃酸菜麵了」。不少網友表示擔憂，「那老鼠的身子現在散落在哪裡」？

鼠頭與酸菜此前都發生過食安問題，此前江西學生食堂發生過將鼠頭說成鴨脖的謬論，而老壇酸菜在2022年也被央媒曝光「用腳踩酸菜」衛生現況堪憂。因此討論區裡「鴨脖」留言不斷，但不少網友也質疑酸菜包怎麼塞得入鼠頭？擠出鼠頭後沖泡熱水怎麼都沒看見？

統一企業回應稱，公司已經派人拜訪了消費者，原發視頻已撤除，並表示還在內部研判中。但該使用者將抖音 帳號清空，只在簡介留下「胳膊擰不過大腿」的留言，也令網友聯想是否遭受壓力。

中國新聞周刊報導，杭州市錢塘區市場監管局收到相關投訴後，聯繫了吳先生想獲得相關證據，但吳先生說已經丟棄鼠頭，「連包裝也都沒有了」。此一回應更令網友大呼「不信」、「沒有證據了你還去說個錘子」。