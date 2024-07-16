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40元玩桂林4天3夜 兒質疑詐騙、海南婦堅信「國家補助」想參團

中國新聞組／上海16日電
羅先生的母親堅持要參加旅遊團。(取材自瀟湘晨報)
羅先生的母親堅持要參加旅遊團。(取材自瀟湘晨報)

四天三夜包吃住的桂林旅遊團，收費只要40元（人民幣，下同，約5.5美元）？這老年旅遊團的超低價格讓一名海南婦女心動想參加，雖然連旅行社名稱都不知道，但她相信超低價是來「國家補助」，甚至認為一直勸阻她的兒子「不正常」，讓她的兒子無奈上網抱怨，引發網民關注，最後旅行團答應退費，讓該婦女中途離團返家。

瀟湘晨報報導，海南海口一名羅姓男網友日前上傳影片，內容敘述他母親想要參加一個疑似「誘導消費」的超低價桂林旅遊團，他還叫警察來阻止。過程中，羅男母親透露，自己是被其他人拉近群裡，不知道是哪一家旅行社，只知道群主叫「小太陽」。

羅男母親堅信，團費便宜是因為「國家補貼」。警察多次提醒不要上當，但羅男母親反覆表示沒事，還稱兒子「有點不正常」。

旅行團出發當天，羅男到搭車地點詢問司機旅行社名稱，但司機說不知道。羅男還遇到自稱是群主的女性，她稱行程沒有強制消費，「比如說去聽課啊，你不買沒關係」，但她也說，「購物店是按人頭返錢給旅行社，要不哪有錢支撐你們去啊？」

根據群組對話內容，群主宣稱旅遊團有政府補貼、吃住交通和保險全包只要39.9元，「路上不再收任何錢」，但只限35歲至75歲的人參加，還有性別限制，「單男、全男不收，必須男女，比例1：1或女多男少」。行程除了風景區外，還安排參觀廚具生活體驗館、企業贊助商、絲綢館、美玉收藏館等。

群組裡的傳來的旅遊行程。(取材自瀟湘晨報)
群組裡的傳來的旅遊行程。(取材自瀟湘晨報)

群組裡的傳來的旅遊行程。(取材自瀟湘晨報)
群組裡的傳來的旅遊行程。(取材自瀟湘晨報)

羅男的影片在網路上發酵後，桂林市文化廣電和旅遊局表示，正在調查是否違規。

兩天後，羅男再度發布影片，稱事件發酵後，母親經與導遊協商同意離團，也已將費用全部退回，母親當天下午平安返家。

影音來源：政法频道

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