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4人惠州潛水1獲救1死2失聯 「黑潛」亂象驚動文旅局

中國新聞組／北京16日電
漁船發現疑似失聯者的氧氣瓶。(取材自紅星新聞)
漁船發現疑似失聯者的氧氣瓶。(取材自紅星新聞)

6月底從深圳出發到惠州潛水的四人在海上失聯，目前一死一獲救，兩人仍下落不明。由於當地海域禁止潛水，「黑潛」行為讓家屬至止無法聯絡上涉事潛水俱樂部。半個多月過去，心急的家屬在網上懸賞50萬元（人民幣，約10萬美元），希望能盡早找回家人。

紅星新聞報導，四人潛水團隊6月29日在深圳搭上接駁船後，到惠州大清針水域潛水，隨後四人失聯。7月1日下午3時，在距離事發水域東南方向約150公里處，發現第一名倖存者，後來又打撈到另一人的遺體；半個月過去，潛水教練及潛水者林偉雄仍未被發現。

根據倖存者回憶，6月29日當天，他們潛完水上浮準備返程時，才發現已偏離船隻，潛水教練嘗試呼喊求救但無果，就將裝備脫下交給三名隊員，獨自遊向船隻求救，但沒有再回來。倖存者說，他們三人「抱團漂浮」，隊上最年長的林偉雄始終在鼓勵大家，直到7月1日早上，他們被海浪沖散，「大家精神狀態都是很好的，一直在堅持，一直在等待救援」。

林偉雄家屬心急如焚，但至今未能聯繫到涉事潛水俱樂部，他們也在網上向社會發出50萬元的懸賞。家屬們透過倖存者了解潛水當天的過程後，也提出幾項質疑，包含潛水團隊為何沒有配備潛水手電筒？潛水俱樂部是否具備相關資質？承運船只是否有相應資格？配備給潛水團隊的裝具是否符合要求？

林偉雄家人懸賞50萬徵集線索。(取材自紅星新聞)
林偉雄家人懸賞50萬徵集線索。(取材自紅星新聞)

報導也指出，四人潛水的海域是禁止潛水的。根據惠州市文廣旅體局說法，惠州全市海域「都是不符合潛水條件的」、「整個海域都沒有潛水審批的項目」，出事的四人潛水團隊是屬於違法「黑潛」行為。惠州市惠東縣應急管理局表示，涉事船隻登記在惠州市大亞灣，已成立調查組調查中。

至於涉事潛水俱樂部，根據提供給倖存者的地址是位於深圳市體育中心，目前因整修無法入內，電話則始終關機。

影音來源：九派新闻

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