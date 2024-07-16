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中國女子遊泰遇害被分屍 嫌犯澳門落網移交中國

中國新聞組／北京16日電
受害女子Yan Ruimin和嫌犯Ma Qingyan被監控拍到一起逛街。（取材自讀特新聞）
受害女子Yan Ruimin和嫌犯Ma Qingyan被監控拍到一起逛街。（取材自讀特新聞）

38歲中國籍女子Yan Ruimin（兗女士）在泰國疑遭殺害，34歲的馬姓男嫌犯案發後潛逃澳門，又在澳門涉及巨額詐騙案被捕，澳門警方已在15日早上將其移交中國警方處理。據南方都市報報導，曼谷警察廳副指揮官14日公布案件最新進展，已排除勒索動機。警方目前重點關注兩個個人動機—感情衝突和盜竊財產意圖。

界面新聞引述澳門日報和無線新聞報導，案情顯示，涉案男子於10日因涉嫌到澳門中區某當鋪典當假手表，被職員發現後報警。司警接手跟進後，於氹仔客運碼頭成功截獲準備前往香港的馬某。調查案件期間，司警收到中國警方通知，指日前在泰國涉嫌殺害並肢解一名中國女子的嫌犯可能藏身澳門，經身分資料對比後，證實為涉案馬某，目前案件已經移交中國警方處理。

另據南方都市報報導，兗女士家屬15日表示，已知悉警方目前對案件動機的判斷，14日在泰家屬暫時已經回國，正等待警方之間進一步溝通結果。

據此前報導，一名38歲中國女子日前從馬來西亞入境泰國遊玩，失蹤多日，疑遭綁架撕票，家屬曾被索100萬人民幣(約13.7萬美元)贖金。泰國警方近日排查發現其手提包被燒毀後的殘留物，以及懷疑是她的人體腿部殘骸，推斷她極有可能已經死亡。在該女子失蹤後，微信帳號在澳門還有過消費。

澳門 泰國 微信

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