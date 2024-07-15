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男子西湖寫生直播占道 被驅趕引爭論網友參戰

中國新聞組／北京15日電
保安驅趕在西湖邊寫生男子。（取材自新聞晨報）
保安驅趕在西湖邊寫生男子。（取材自新聞晨報）

一名男子近日在浙江省杭州西湖邊的人行道上，立著畫板寫生，旁邊還放了一個桌子，桌子旁邊還立了一部手機，似乎在進行直播，由於霸占了人行盲道，遭到保安的驅趕，雙方發生激烈的爭論，相關視頻也引發網友評論。

新聞晨報報導，杭州西湖的美景吸引著無數遊客前來觀光遊玩，是中國乃至世界的重要文化遺產和旅遊勝地。當天，該男子在人行盲道擺了一個畫板，畫板的旁邊還放了一張桌子，上面擺放著各種作畫工具，桌子旁邊還立了一部手機，似乎在進行直播，擺攤的陣仗霸占了人行盲道，引來保安驅趕。

寫生男子一直拿彩筆指向保安並稱自己沒錯。（視頻截圖）
寫生男子一直拿彩筆指向保安並稱自己沒錯。（視頻截圖）

保安稱：「人行道不是讓你放這些東西的，你搞這麽大陣仗，太誇張了。」男子則表示：「我又不是做生意，我自己在寫生，畫張畫不行嗎？」

對於兩人的爭論，圍觀市民也幫著男子，連這點包容心都沒有嗎？自己作為市民是很支持的。

最後，保安解釋道：拿一個小畫板是可以的，如果覺得驅趕不合理可以打市長熱線投訴。

男子在西湖大陣仗寫生還疑似直播被網民怒批。（取材自新聞晨報）
男子在西湖大陣仗寫生還疑似直播被網民怒批。（取材自新聞晨報）

對此，有網友評論，「他擺的太誇張了，都有規定的為難保安幹什麽」、「去過西湖的就知道，人多的時候走路都壅堵，這麽大的攤子會影響到遊客的」、「明顯占道做直播」。

有評論表示，如果人人效仿，在景區邊上的人行道進行類似的藝術活動，那麽遊客和市民就再無下腳地，從而也擾亂了景區公共空間秩序。城市公共空間的秩序維護是必要的，保安的驅趕行為並非完全沒有道理。

交警部門表示，此類行為屬於違停行為，‌可對違規者處以20元罰款。

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