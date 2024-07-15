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投資巨鱷：輝達市值10年內可望飆至近50兆元

「小馬寶莉」的誘惑：一張卡喊價16萬 有13歲女生一個月刷5萬買卡

中國新聞組／北京15日電
一些稀有卡牌價格不斐，仍吸引孩子們不斷「氪金」。（取材自微博）
一些稀有卡牌價格不斐，仍吸引孩子們不斷「氪金」。（取材自微博）

繼「00後」熱中搜集MOLLY、SKULL PANDA、DIMOO等盲盒手辦後，不少「10後」的「小孩哥」和「小孩姐」近來將目光聚焦在抽抽樂卡牌遊戲，有人花10萬（人民幣，下同）只為湊出一本卡片，有的卡片甚至可以賣出16萬。在商家及黃牛的宣傳下，孩子們不斷買卡、抽卡、湊卡，為此「氪金」或偷竊，一個趣味活動成了吹起炒作歪風的金錢遊戲。

據北京日報近日直擊一家位於北京東城區的文具店，貨架上擺滿小馬寶莉、哆啦A夢、葉羅麗、奧特曼等多達近60種卡牌，前來買卡牌的小學生絡繹不絕。「買小馬寶莉！來兩包2代趣影，1包輝月。」一位小三學生結帳後迫不及待地當場撕開，發現「一張好卡都沒有」，當場把卡全部扔掉。

至於「好卡」的定義，這位小三學生說，「不是好卡，就叫廢卡，光這學期我扔掉的廢卡就有四五百張吧，但這不算啥，我就是簡單玩玩，比我厲害的同學多多了。」

小馬寶莉是當下最火的卡牌之一，一包包小馬寶莉卡有趣影、彩虹、輝月、暮光等多種包裝，每包售價從2元至10元不等，最貴的暮光包50元一板，每板4包，每包只有五六張卡，卡牌還分為R、SR、SSR等不同等級。

一名小學五年級學生收藏的小馬寶莉卡盒。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）
一名小學五年級學生收藏的小馬寶莉卡盒。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）

「大部分孩子拿零花錢來買卡，有的家長會陪著孩子一起來買，一買就買一整盒。」城東公園附近一位文具店店主說，整盒小馬寶莉卡價格不菲，一整盒輝月包售價從180元至488元不等。有家長被13歲女兒拿手機刷卡買卡，一個月刷了5萬，家長還以為被盜刷。還有孩子偷奶奶的錢去買卡，在文具店裡當場被家長撞個正著。

除了線下文具店，「拆卡直播間」在某短視頻平台頗為流行。雖部分直播間表明禁止未成年人下單，但大多數孩子拿著父母帳號進行購買。

據某二手交易平台數據，以「小馬寶莉卡」為關鍵詞搜索，成交量達60000+。據賣家介紹，以小馬寶莉第四彈「輝月包」為例，內含108張卡牌，其中LSR卡作為稀有品種，每盒隨機配置0至1張，因其稀缺性而價格不菲。

業內人士指出，卡牌的火爆主要與它的盲盒屬性和社交貨幣屬性有關。類似於成年人對刮刮樂的喜愛，當前中小學生群體對卡牌的熱衷，主要源於拆包時的興奮感、抽到稀有卡片的喜悅，以及最終集齊整套卡片的成就感。

而孩子們為此「氪金」，背後有不少商家的推波助瀾及黃牛的煽風點火，有孩子因此認為買卡後轉賣容易而砸重金抽稀有卡牌，但想賣卡變現時卻發現根本賣不出去。

上海九州通和律師事務所合夥人張琪認為，購買卡或拆卡遊戲若後期可兌成現金或點數，「它等於是以小博大，這涉嫌賭博行為」。

奧特曼 貨幣

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