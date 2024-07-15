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陷「虛假宣傳」 抖音美妝一哥駱王宇宣布退款1.5億並退網

中國新聞組／北京15日電
抖音美妝一哥駱王宇發布視頻，宣布CSS油橄欖退款方案。（取材自環球網）
抖音美妝一哥駱王宇發布視頻，宣布CSS油橄欖退款方案。（取材自環球網）

涉及「CSS油橄欖精華」產品疑造假事件的千萬粉絲美妝博主駱王宇近日發布視頻，宣布CSS油橄欖退款方案，退款金額高達1.5億（人民幣，下同），駱王宇並稱自己將「退網」。消息一出衝上微博熱搜，駱王宇迅速掉粉超135萬。有人認為退款有擔當，但不少網友諷「1.5億說賠就賠，利潤還是大」，「說明他起碼賺了幾億，退網都無所謂了」，

據環球網報導，7月12日晚，抖音美妝一哥駱王宇時隔5個月發布新作品，宣布CSS油橄欖退款方案，並稱決定「退網」離開一段時間。「所有在駱王宇賬號，無論是直播還是櫥窗，購買了CSS油橄欖精華的用戶，由我駱王宇出錢全額退給你。」

駱王宇表示，售後方案之所以拖這麽久，是因為品牌到現在為止都不願意退款，還有就是涉及金額實在太大了，此款產品在他們這裡就賣了1.5億人民幣。如今，他選擇個人和合作機構一起退款給大家。

此外，駱王宇稱，早就發現自己不再像曾經那樣被人需要了，只是一直沒有那麽接受，所以現在決定離開一段時間。

此視頻一出，駱王宇在短時間內迅速掉粉，據悉，事件發生後截至發稿，駱王宇抖音帳號已經掉粉超135萬。

據報導，今年2月份，有美妝博主對「CSS油橄欖精華」在內的6款產品進行檢測，結果顯示備案中含有油橄欖葉提取物的「CSS油橄欖精華」，均未檢測出橄欖苦苷和羥基酪醇這兩種成分，該博主因此質疑該產品功效以及合法性。

帶貨過相關產品的駱王宇也陷入「CSS油橄欖精華」事件風波。由於測評博主的檢測結果曾經過中檢科（北京）化妝品技術有限公司複檢結果一致，因此駱王宇3月2日表示不僅給品牌「CSS」發了律師函，還向市監舉報CSS涉嫌虛假廣告宣傳。駱王宇還承諾，若他自己勝訴，品牌賠償消費者損失，敗訴，則由自己賠償。

據了解，這已經不是駱王宇第一次陷入打假風波，此前他因其推薦的相宜本草晚安粉也引發爭議，他曾兩度發布解釋視頻，並未得到所有人的認可。中山大學孫逸仙紀念醫院皮膚科副主任醫師、抖音30萬粉絲護膚博主毛越蘋教授曾在視頻中表示，晚安粉其實就是智商稅。

駱王宇，抖音知名美妝博主。抖音粉絲數曾超過2000萬 ，曾連續四周位列「星圖」種草榜榜首，單條視頻最高帶貨超過1300萬。他的視頻內容涵蓋了護膚和彩妝的教學，‌通過這些內容，‌駱王宇在美妝界迅速走紅。

抖音 檢測 微博

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