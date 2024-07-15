江西女子瞞中獎500萬 法院判前夫可分得200萬

江西一名女子離婚後買彩券中了500萬元人民幣，因夫妻財產未分割，法院判決須分給前夫200萬元人民幣。（中新社資料照片）

夫妻離婚後，照理說財產就算各自管理，但江西一名女子離婚後買彩券中了500萬元（人民幣，下同，約68.9萬美元），法院卻判決須分200萬元（約27.6萬美元）給前夫，關鍵就在於兩人協議離婚後仍繼續共同生活且經濟混同，獎金應視為雙方等額享有。

南方都市報報導，江西省章貢區人民法院微信 公眾號披露，陳姓女子與齊姓男子婚後住進公租房，兩人育有一個孩子，因孩子上學需要，打算購置一套商品房。為取得購屋資格，同時保住公租房，兩人登記離婚，但未對夫妻財產作分割。

離婚後，陳女購買一套商品房，齊男向陳女支付購房款19.5萬元。之後，雙方經濟往來頻繁，兩人及孩子陸續在公租房、商品房內共同生活居住，並共同經營廣告業務。

影音來源：極目新聞

之後陳女花費2元購買一注福利 彩票，中獎500萬，收到稅後獎金400萬元，未將此事告知齊男。日後兩人約定離婚後購買的商品房歸陳女一人所有，並由陳女向齊男支付補償款25萬元整，從此雙方無任何感情經濟糾紛。但等齊男搬離商品房後不久，發現陳女隱瞞中獎一事，遂訴至法院。

法院認為，兩人協議離婚後，一直未辦理復婚手續，雙方共同生活期間屬於同居關係。根據齊男提交的聊天紀錄，可以證實在協議離婚前雙方並無感情糾紛，僅是為家庭利益購置商品房。

離婚時，雙方並未對夫妻關係存續的夫妻共同財產進行分割處理，離婚後，雙方繼續共同生活，經濟往來頻繁，並共同經營廣告業務。陳女購買福利彩券的錢，無法區分是來自其個人財產、齊男的財產或共同財產。因此對該筆稅後400萬元的獎金，應視為雙方等額享有。一審宣判後，陳女不服提起上訴。二審法院駁回上訴，維持原判。