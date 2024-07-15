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「就為這叫我來？」控大連警察懶得處理停車糾紛 網紅遭封號

中國新聞組／北京15日電
網紅「俄羅斯文龍」在大連旅遊時遭遇停車糾紛，報警卻遭到警方惡劣對待。（視頻截圖）
網紅「俄羅斯文龍」在大連旅遊時遭遇停車糾紛，報警卻遭到警方惡劣對待。（視頻截圖）

一名擁有300萬粉絲的網紅日前到大連旅遊時，因停車被鎖車而與當地餐廳發生糾紛，他報警後遭到警方惡劣對待，影片放上網後引發網友熱議，怒批「大連警察什麼態度」、「警察也太跩了」。事件在網路沸騰後，該網紅抖音帳號遭禁封；而大連警方13日則公布已對兩名警員進行停職處分。

綜合媒體報導，名為「俄羅斯文龍」的網紅日前帶著俄羅斯籍的妻子及小姨子赴大連旅遊，到達景區時保安表示停車位都能免費停，於是他將車停到一家餐廳門口的車位。回來後，網紅發現店家用繩子把車擋住，並主張不消費就不能停，網紅決定報警。

網紅「俄羅斯文龍」在大連旅遊時遭遇停車糾紛，報警卻遭到警方惡劣對待。（視頻截圖）
網紅「俄羅斯文龍」在大連旅遊時遭遇停車糾紛，報警卻遭到警方惡劣對待。（視頻截圖）

網紅「俄羅斯文龍」在大連旅遊時與店家發生停車糾紛。（視頻截圖）
網紅「俄羅斯文龍」在大連旅遊時與店家發生停車糾紛。（視頻截圖）

兩名警員到場後，網紅遭其中一名警員稱「你就是為了這個叫我來的？」、「我在出警，你跟我講這些幹嘛？」最終，警員讓店家將車解鎖就結案。

事後，網紅將過程影片發布到網上，引發網友熱議，批評飯店霸占車位，也認為警方態度大有問題。

影音來源：天朝紀錄片

就在網路熱烈討論時，「俄羅斯文龍」的影片遭下架，帳號也因為「違規」被平台封禁處罰，網友更憤怒，直呼這是「滅口」。

對此，大連警方回應稱，事件中兩名警員處理過程中言語不規範，未能正確履行職責，已對兩人停止執行職務。

俄羅斯 抖音

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