女網紅拿憂鬱症當藉口欠房租15萬還出國玩 被上銬秒還錢

上海一名女網紅欠租15萬元，卻以憂鬱症為由拒不還錢。（取材自瀟湘晨報）

上海一名尹姓女網紅租屋經商，拖欠了15萬元的房租拒不支付，更向房東表示自己有憂鬱症、沒錢。但房東後來發現尹女不但去紐西蘭旅遊，還拍了大量寫真，於是向法院申請強制執行。尹女在執行現場仍拒絕還錢，直到被上銬後才意識到事情嚴重性，當天立即支付2萬元，並和房東達成後續還款計畫。

綜合媒體報導，尹女幾年前在上海租房子經商，欠下了15萬的房租，被房東告上法院。房東說，當時尹女先付了5萬元後說自己有憂鬱症，請求給她時間緩衝。房東聽完後心軟，主動請求法官解除尹女的「限高」（限制高消費），並給了她將近2年時間慢慢還款。

然而房東後來發現，尹女說沒錢還欠租，卻飛往紐西蘭旅遊，還拍了大量寫真，社交平台上也時常更新吃喝玩樂的動態，生活過得相當滋潤。房東這下忍無可忍，向法院申請強制執行。

當天在執行現場，尹女仍以生病等藉口拒絕還錢，而且說自己現在是個網路博主，下午要出席一個活動拍攝，必須馬上離開法院。以為找個理由搪塞一下，就能再次躲開還款。

黃浦區人民法院執行局法官董琛劍表示，「當天被執行人尹女士，她還是個無所謂的樣子，她覺得今天只要過來找個理由搪塞一下法院，她就可以繼續把這個（還錢）事情拖下去。那不可能的，我們當天就跟她講，你今天走不了了，今天要給你宣布拘留的。」

直到戴上手銬，尹女才意識到事情的嚴重性，主動向房東協商。最後尹女當天立即支付了2萬元，並和房東達成後續還款計畫，才獲得釋放。