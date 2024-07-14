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刺殺川普槍手長相曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

埋伏400呎外屋頂鎖定川普 FBI確認槍手為20歲賓州男子

再傳中女遊泰遭撕票…疑找到腿殘骸 兇手恐是「自己人」

中國新聞組／北京14日電
受害女子Yan Ruimin和嫌犯Ma Qingyan被監控拍到一起逛街。（取材自讀特新聞）
受害女子Yan Ruimin和嫌犯Ma Qingyan被監控拍到一起逛街。（取材自讀特新聞）

一名38歲中國女子Yan Ruimin（譯音）上月底在泰國失蹤，期間家屬接到綁匪的勒贖電話，要求人民幣100萬元贖金。泰國警方13日發現疑似是Yan Ruimin的腿部殘骸，將進行DNA檢測，根據初步調查結果判斷，Yan Ruimin極有可能已經死亡。警方鎖定一名來自中國安徽男姓嫌疑人Ma Qingyan（譯音），正從綁架撕票案方向調查。

自由亞洲電台報導指出，這不是首次有中國女子在泰國被同胞殺害，一名中國女留學生去年4月在曼谷被三名來自湖北的男子綁架殺害。

綜合紅星新聞、讀特新聞報導，泰國警方表示，被害人於6月底獨自前往泰國，7月1日與男子Ma Qingyan見面後失蹤。女子家屬隨後接獲勒贖電話，對方要求支付100萬人民幣。

女子友人因連絡不上朋友而向警方報案，他表示從6月30日起就與Yan Ruimin失去聯繫，Yan Ruimin原本告訴他將在7月2日前往普吉島，但沒有出現。他發現，Yan Ruimin雖然不回覆他微信消息，手機卻保持開機狀態。

警方調閱監控畫面後發現，7月1日17時26分，嫌疑人開著一輛曼谷本地牌照的本田汽車在時代廣場附近接到Yan Ruimin，這輛車是他在6月30日租賃的。隨後，兩人邊走邊逛，也有手拉手的親密動作，警方判斷二人是熟人關係。

7月1日當晚，監控拍到嫌犯獨自開車離開住所，曾在一處荒地燒毀一個行李箱，荒地附近有一個水塘，他在那裡停留了約1小時5分鐘後返回。

根據海關等紀錄，嫌犯在7月3日退掉酒店房間和租來的車輛，當日下午出境飛往香港，並繼續前往澳門。警方透露，7月4日，Yan Ruimin的微信支付帳號在澳門威尼斯人酒店附近購買榴槤、餃子等食品。

根據警方監控到的車輛行駛路線，以及7組警員分批實地走訪，大量線索被發現。據報導，警方在12處地方發現疑似血跡、個人物品碎片等證據，在嫌犯租的車輛及住宿房間中也發現多處血跡斑痕。

警方認為，嫌疑人可能是在3日凌晨將受害人殺害，並在分解屍體後用黑色塑料袋裝進一個粉紅色行李箱內，然後開車經過多個荒無人煙的地點拋撒屍塊，人體腿部殘骸就是在一處茂密森林包圍著的池塘附近發現的。

泰國警方在鄉村地區發現疑似受害人屍塊。（取材自紅星新聞）
泰國警方在鄉村地區發現疑似受害人屍塊。（取材自紅星新聞）

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