結識「菩薩轉世」 上海女被騙休學、賣房供養7年

被害人為嫌疑人購買的部分首飾、大牌包和美容儀。（取材自上海法治報）

上海女生小星（化名），2016年還在讀高中時通過網路結識一名自稱是「文殊菩薩」轉世的薛姓女網友，薛女能掐會算，以占卜等方式解答了小星日常生活一些難題，小星對薛女很是崇拜，薛女表示小星須贖清前世欠她的債，小星竟深信不疑，七年來除了花光自己的錢，還騙家人家裡人賣掉了一套房子。

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上海法治報報導，薛女自稱前世生活在高維度世界，小星則在低維度世界，前世她為幫助小星付出了很多金錢和心血，所以小星今生需要還上輩子欠薛女的債。2018年下半年，薛女開始向小星索要錢款，稱就是還債方式，如果不服從，小星的生活就會不斷倒楣。小星深信不疑，共計給出幾萬元（人民幣，下同）。

薛女逐漸變本加厲，2019年下半年開始，要求小星每月給她1萬元，後續甚至發展為每天都要轉3000到5000元錢。此外，小星還要幫她清空購物車，為其各項日常開支買單。很多時候，小星僅因穿錯一件衣服、沒有點對薛女想吃的外賣或說錯一句話，就會被辱罵、體罰，甚至被拍下不雅視頻，而薛女則將這些對小星的人格侮辱與能力貶低都美化為必須接受的「修煉」。

為了滿足薛女的物質需求，小星中斷留學，將學費及生活費都轉給薛女，還以學業需要為由，讓家裡人賣掉了一套房子。為讓小星持續供養自己，薛女要小星學著做直播，並派了一員「神將」前同事馮某來指導小星操作。2023年9月，甚至安排好路線，想讓小星偷渡 到緬北搞電詐，為她賺更多的錢。

馮某擔心把人送過去會鬧出人命，向小星揭穿了薛女的謊言，但已被精神控制長達七年的小星不相信，最終馮某找來小星的家人一起勸解，2024年2月，小星選擇報警。

2024年7月，松江區人民檢察院以涉嫌詐騙罪對薛女提起公訴。薛女責罵、毆打小星，對小星造成故意傷害的犯罪情節已另案處理。