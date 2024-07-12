行車糾紛 山東六旬夫拿斧頭殺妻女 4月嬰也砍 行兇後自盡

男子拿斧頭砍向女子。（視頻截圖）

網傳山東省東營市某小區門口發生男子因車禍糾紛砍殺二名女子和一名4個月大嬰兒案件，視頻畫面血腥，也引發網民人心惶惶，懷疑是無差別攻擊事件。當地警方直到案發9天後才發布通報稱，經查是60歲男子疑感情糾紛，先製造追撞事故後，再拿斧頭下車當待狂砍其妻女和4個月大的外孫。兇手在犯案後逃逸自盡，祖孫三代據稱目前無生命危險。

綜合網易新聞、新黃河報導，據網傳視頻，在山東省東營市某小區門口的路邊，當時天色還很亮，一輛黑色轎車停在路邊車位上，另一輛紅色轎車疑似追撞黑色轎車後頂在其駕駛座車門，打開的車門旁靠著一名穿白衣的女子，坐在紅車車頭前，口中疑似破口大罵，沒多久，紅色轎車裡一名穿黑衣的男子隨即下車，拿斧頭朝這名白衣女子的頭部猛砍約五到六下。

男子拿斧頭砍向其女兒。（視頻截圖）

從網傳視頻裡，能清晰聽到男子用斧頭砍向女子頭部時發出的「哐哐哐」疑似擊中骨頭的聲音。此時，在黑色轎車裡另一名女子不斷尖叫，男子原本回到車上，沒多久又下車，拿了斧頭又往這名女子砍過去，據稱過程中還傷及一名嬰兒。男子砍完後，白衣女子血流滿面倒地，躺在地上一動不動，男子拿著斧頭淡定的返回車內，準備駕車離開。

男子砍人過程被附近的高樓住戶拍下視頻後放上網，網民一度猜測是車禍引發砍人。不過據當地一位知情者事後稱，此事發生於7月3日下午3點多，男子先將被害人用車撞倒，隨即拿斧頭砍擊頭部。受害人一共有三個人，分別是60歲的母親，25歲的女兒，和4個月大的外孫。

男子拿斧頭砍完白衣女子後回到車上，白衣女子血流滿面倒地。（視頻截圖）

嬰兒的爸爸也在籌款平台求助，並公布三人的傷勢：「都是腦出血加多處骨折」。

7月11日，東營市公安局東營分局發布警情通報指出，7月3日15時許，轄區一小區發生一起刑事案件，致馬某某 （女，60歲）、其女兒馬某 （女，25歲）、其外孫劉某某受傷。接警後，公安機關立即出警，搜捕犯罪嫌疑人，協助120對傷者進行救治。經查，犯罪嫌疑人趙某某（男，60歲，是馬某某丈夫）逃匿後自殺身亡。目前，三名傷者均無生命危險。