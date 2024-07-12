我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無證客湧入 紐約遊民所提供住宿時長創新低

美消費支出新警報：百事警告各所得族群顧客都在「省錢」

行車糾紛 山東六旬夫拿斧頭殺妻女 4月嬰也砍 行兇後自盡

中國新聞組／北京12日電
男子拿斧頭砍向女子。（視頻截圖）
男子拿斧頭砍向女子。（視頻截圖）

網傳山東省東營市某小區門口發生男子因車禍糾紛砍殺二名女子和一名4個月大嬰兒案件，視頻畫面血腥，也引發網民人心惶惶，懷疑是無差別攻擊事件。當地警方直到案發9天後才發布通報稱，經查是60歲男子疑感情糾紛，先製造追撞事故後，再拿斧頭下車當待狂砍其妻女和4個月大的外孫。兇手在犯案後逃逸自盡，祖孫三代據稱目前無生命危險。

綜合網易新聞、新黃河報導，據網傳視頻，在山東省東營市某小區門口的路邊，當時天色還很亮，一輛黑色轎車停在路邊車位上，另一輛紅色轎車疑似追撞黑色轎車後頂在其駕駛座車門，打開的車門旁靠著一名穿白衣的女子，坐在紅車車頭前，口中疑似破口大罵，沒多久，紅色轎車裡一名穿黑衣的男子隨即下車，拿斧頭朝這名白衣女子的頭部猛砍約五到六下。

男子拿斧頭砍向其女兒。（視頻截圖）
男子拿斧頭砍向其女兒。（視頻截圖）

從網傳視頻裡，能清晰聽到男子用斧頭砍向女子頭部時發出的「哐哐哐」疑似擊中骨頭的聲音。此時，在黑色轎車裡另一名女子不斷尖叫，男子原本回到車上，沒多久又下車，拿了斧頭又往這名女子砍過去，據稱過程中還傷及一名嬰兒。男子砍完後，白衣女子血流滿面倒地，躺在地上一動不動，男子拿著斧頭淡定的返回車內，準備駕車離開。

男子砍人過程被附近的高樓住戶拍下視頻後放上網，網民一度猜測是車禍引發砍人。不過據當地一位知情者事後稱，此事發生於7月3日下午3點多，男子先將被害人用車撞倒，隨即拿斧頭砍擊頭部。受害人一共有三個人，分別是60歲的母親，25歲的女兒，和4個月大的外孫。

男子拿斧頭砍完白衣女子後回到車上，白衣女子血流滿面倒地。（視頻截圖）
男子拿斧頭砍完白衣女子後回到車上，白衣女子血流滿面倒地。（視頻截圖）

嬰兒的爸爸也在籌款平台求助，並公布三人的傷勢：「都是腦出血加多處骨折」。

7月11日，東營市公安局東營分局發布警情通報指出，7月3日15時許，轄區一小區發生一起刑事案件，致馬某某（女，60歲）、其女兒馬某 （女，25歲）、其外孫劉某某受傷。接警後，公安機關立即出警，搜捕犯罪嫌疑人，協助120對傷者進行救治。經查，犯罪嫌疑人趙某某（男，60歲，是馬某某丈夫）逃匿後自殺身亡。目前，三名傷者均無生命危險。

馬某某

上一則

德將兩階段移除華為、中興5G設備 中怒斥「政治歧視」

延伸閱讀

魯台青年交流節 設創業、公益基金及農業平台助台青

魯台青年交流節 設創業、公益基金及農業平台助台青
山東、江蘇將有特大暴雨 四川啟動防汛四級應急響應

山東、江蘇將有特大暴雨 四川啟動防汛四級應急響應
山東出現龍捲風 鐵皮天上飛、烏雲閃電交加…釀5死83傷

山東出現龍捲風 鐵皮天上飛、烏雲閃電交加…釀5死83傷
威懾？山東艦首現菲海域 中造驅逐艦式海警船「恐常態化遠航」

威懾？山東艦首現菲海域 中造驅逐艦式海警船「恐常態化遠航」

熱門新聞

北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論

2024-07-05 01:46
中國無人機領導品牌大疆3日發布電輔自行車系統「DJI Avinox」。（圖／取自快科技）

大疆進軍電動腳踏車 發布電輔自行車系統Avinox

2024-07-06 14:50
湖南岳陽華容縣洞庭湖5日決堤，地方政府緊急進行堵口作業，但有不少網友質疑修堤經費、潰堤過程中的防堵錯誤等問題。（新華社）

洞庭湖決口 中網友質疑85億人民幣修堤與「以沙堵堤」失誤

2024-07-07 02:40
雙方發生撕扯。（視頻截圖）

川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」

2024-07-06 09:30
圖為7月6日在湖南省岳陽市華容縣團洲垸拍攝的洞庭湖大堤決口現場。（新華社）

中國試圖封堵洞庭湖決堤缺口 第二道防線也告急

2024-07-06 10:09
女道士在網上秀出自己的清涼照片。(取材自X平台)

炒作？女道士敞開道袍「秀美胸」喊師兄們來切磋

2024-07-04 09:30

超人氣

更多 >
長者增加蛋白質 應多吃這食物

長者增加蛋白質 應多吃這食物
一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實

一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實
善用333打包法 旅行只帶個隨身行李不是夢

善用333打包法 旅行只帶個隨身行李不是夢
不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要

不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要
想找回青春? 上健身房試試阻力訓練吧

想找回青春? 上健身房試試阻力訓練吧