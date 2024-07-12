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助記者追蹤油罐車弊案 中國平台下架貨車軌跡查詢功能

記者陳湘瑾／即時報導
提供大量貨主和一般民眾查詢貨車定位資訊的「發貨幫」緊急下架貨車軌跡查詢功能。（取自新浪財經）
提供大量貨主和一般民眾查詢貨車定位資訊的「發貨幫」緊急下架貨車軌跡查詢功能。（取自新浪財經）

提供大量貨主和一般民眾查詢貨車定位資訊的「發貨幫」緊急下架貨車軌跡查詢功能，在中國媒體近期揭發的油罐車弊案中協助調查報導。但發貨幫App的頁面10日顯示，「貨車定位功能升級維護中，後台暫時無法使用及查詢，請您理解！如頁面有恢復您再使用」，發貨幫客服11日表示，目前查詢貨車軌跡的功能暫無法確定何時能恢復。

據濟南日報旗下「新黃河」12日報導，發貨幫工作人員在採訪中表示，App的貨車定位功能現在正在全線升級，這項工作是最近這兩天開始的，具體恢復時間會通過App通知。

根據官網公開資訊，發貨幫於2021年6月成立，聚焦以「科技物流+多式聯運」模式服務企業供應鏈「大票零擔」物流業務，以「數位物流資產交易」平台實現便捷撮合服務，以「數位物流」融合供應鏈要素資源。

根據金融界報導，發貨幫APP貨車軌跡功能等此類查詢工具在「煤製油罐車混裝食用油」事件中大放異彩，對於調查涉事油罐車行車軌跡和部分食用油流向，猶如「天眼」一般。

此前，陸媒根據第三方平台數據調查涉事罐車半年內的行蹤軌跡，涉事車輛之一近半年曾在廣東、陝西等地的多家食用油企業卸貨，包括武漢、咸陽金龍魚工廠。也有涉事車輛勉縣新力油脂的廠區，還有裝載食用油的收貨單位的河北物流集團金屬材料有限公司。

近日，新京報報導指出，中國許多普貨罐車運輸的液體並不固定，既承接糖漿、大豆油等可食用液體，也運送製油煤等化工類液體。為了節省開支，不少罐車在換貨運輸過程中不清洗罐體，有些食用油廠家也沒有嚴格把關，不按規定去檢查罐體是否潔淨，造成食用油被殘留的化工液體污染。

App 供應鏈 武漢

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