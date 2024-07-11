青海絕美鹽湖有人收398元「過溝費」 黑導遊手法被揭

青海東台吉乃爾湖有黑導遊收398元「過溝費」，但這條河溝僅３米寬。（取材自上游新聞）

聽過過橋費、過路費，現在連過「小河溝」都要收費？有遊客在青海格爾木市東台吉乃爾湖遊玩時，被收取398元(約54美元)「過溝費」，遊客搭木板自行跳過小溝，木板還被清理掉。當地文旅局回應表示，這群人是黑導遊，多部門將聯合執法查處。

來源：九派新聞

上游新聞報導，東台吉乃爾湖位於柴達木盆地，為硫酸鎂亞型鹽湖，享有「東方馬爾地夫」的美譽，也是不少遊客西北旅遊時的網紅打卡地。

近日，多名網友在社交平台發布視頻，稱在青海格爾木市東台吉乃爾湖遊玩時，被一群不明身份的人收取費用。如果要通過一條小河溝進入景色更美的內圈，就要按照一條船398元（2-3人座）的標準付費。

由於小溝的寬度只有3米左右，有遊客找來木板放在溝邊墊著「跳過來」，沒想到木板還被這群人扔走，視頻曝光後，網友痛批「想錢想瘋了」。

東台吉乃爾湖因為被一條小河溝分割成了內外兩部分，由於內圈遊客較少，拍照也更好看。不少不少遊客想去內圈玩，因此引發「過溝商機」。

發布視頻的小楊說，放小船收費的人不是工作人員，他們沒有工作證和牌子，「他們自稱是遊客」。當地導演表示，收費的人不是單獨行動，「他們一共有七八個人，拿著對講機，但給錢坐船過河的人不多」。