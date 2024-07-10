我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮承認拜登曾看帕金森專家 強調僅是年度健檢

紐約州市聯合大執法 打擊幽靈車牌、逃費

好慘的女兒…上海男靠虐打甩撫養權 但前妻提上訴也不想養

中國新聞組╱綜合報導
上海男子因為不想撫養女兒，數度對女兒家暴；示意圖。（本報系資料照片）
上海男子因為不想撫養女兒，數度對女兒家暴；示意圖。（本報系資料照片）

上海男子陳強每隔兩三天就用電線、皮帶、棍棒等毆打13歲女兒，還主動向法院提供女兒被毆打後身上受傷、嘴角流血的照片以及毆打女兒的多段視頻，為讓前妻撫養女兒，他提起訴訟，證明自己不適合撫養女兒。

澎湃新聞報導，上海市靜安區人民法院（以下簡稱「上海靜安法院」）近日審理這起變更撫養關係案，法院判決女兒小雅隨其母親王紅共同生活，王紅不服提出上訴，該案目前正在二審審理中。

調查發現，陳強與王紅原本是夫妻，2011年生了女兒小雅，2013年，雙方協議離婚，約定小雅由陳強撫養。2016年，陳強提起訴訟，要求小雅隨王紅共同生活，法院審理後未予支持。2023年，陳強再次向上海靜安法院起訴，他自述每隔兩三天就用電線、皮帶等毆打小雅，最嚴重的一次，小雅去學校都是一瘸一拐的。陳強還主動提供小雅被毆打後身上傷痕和嘴角流血的照片、陳強用棍棒毆打小雅的多段視頻等，就是為了當作他不適合撫養小雅的證據。

小雅說：「老師提到我在校的問題後，我就會被父親打。因為不做家務，也會被打。」

據報導，該案目前正在二審審理中，為保護未成年人的合法權益，社工服務機構向上海市普陀區人民法院代為申請小雅的人身安全保護令，要求禁止被申請人陳強對其女兒小雅家暴

對於小雅悲慘的遭遇，不少網友感嘆，「這對父母都是什麽人，別人撫養權都搶著要，這是一個都不要，那當初生來幹嘛啊？」「父母兩個都不是人」「拒絕撫養比虐待強是吧？兩個畜生非要分高下？」

家暴

上一則

章澤天曬照重回學生時代 網友：變胖了?

下一則

傳中國監管機關 加強對四大會計事務所審查

延伸閱讀

北大學者駁中國房子過剩 網友狂酸：該去農村撿套房？

北大學者駁中國房子過剩 網友狂酸：該去農村撿套房？
上海連日高溫近40℃ 高架道路面「熱到變形」

上海連日高溫近40℃ 高架道路面「熱到變形」
首批企業許可發布 上海無人駕駛計程車即將上路

首批企業許可發布 上海無人駕駛計程車即將上路
上海體感溫度44.1度 熱到第一名 稱霸全中國氣象站

上海體感溫度44.1度 熱到第一名 稱霸全中國氣象站

熱門新聞

北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論

2024-07-05 01:46
茉莉用英文講述她在特斯拉裡遇到的問題。(視頻截圖)

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

2024-07-02 07:30
中國無人機領導品牌大疆3日發布電輔自行車系統「DJI Avinox」。（圖／取自快科技）

大疆進軍電動腳踏車 發布電輔自行車系統Avinox

2024-07-06 14:50
儘管中國祭出「去庫存」，由國企收購庫存商品房，但房地產市場依然跌跌不休。中國房市示意圖。（中新社）

中國房市如何復原？ 北大學者：房價再跌40%

2024-07-02 14:18
齒肋赤蘚可以在極度乾旱、高溫以及強輻射的條件下存活。(取材自百度百科)

中國團隊發現可以種在火星的植物：荒漠苔蘚-196°C能生存　

2024-07-03 09:30
湖南岳陽華容縣洞庭湖5日決堤，地方政府緊急進行堵口作業，但有不少網友質疑修堤經費、潰堤過程中的防堵錯誤等問題。（新華社）

洞庭湖決口 中網友質疑85億人民幣修堤與「以沙堵堤」失誤

2024-07-07 02:40

超人氣

更多 >
冷氣可以整天開著嗎？ 家電大廠：不會故障但有一疑慮

冷氣可以整天開著嗎？ 家電大廠：不會故障但有一疑慮
工作如果出現五跡象 你該立即辭職

工作如果出現五跡象 你該立即辭職
如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招

如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招
寮國的一中算盤 台灣團客免簽背後的散客怎麼了

寮國的一中算盤 台灣團客免簽背後的散客怎麼了
成龍「傳說」靠AI回到27歲 網：讓人分不清哭笑 好出戲

成龍「傳說」靠AI回到27歲 網：讓人分不清哭笑 好出戲