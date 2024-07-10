好慘的女兒…上海男靠虐打甩撫養權 但前妻提上訴也不想養

上海男子因為不想撫養女兒，數度對女兒家暴；示意圖。（本報系資料照片）

上海男子陳強每隔兩三天就用電線、皮帶、棍棒等毆打13歲女兒，還主動向法院提供女兒被毆打後身上受傷、嘴角流血的照片以及毆打女兒的多段視頻，為讓前妻撫養女兒，他提起訴訟，證明自己不適合撫養女兒。

澎湃新聞報導，上海市靜安區人民法院（以下簡稱「上海靜安法院」）近日審理這起變更撫養關係案，法院判決女兒小雅隨其母親王紅共同生活，王紅不服提出上訴，該案目前正在二審審理中。

調查發現，陳強與王紅原本是夫妻，2011年生了女兒小雅，2013年，雙方協議離婚，約定小雅由陳強撫養。2016年，陳強提起訴訟，要求小雅隨王紅共同生活，法院審理後未予支持。2023年，陳強再次向上海靜安法院起訴，他自述每隔兩三天就用電線、皮帶等毆打小雅，最嚴重的一次，小雅去學校都是一瘸一拐的。陳強還主動提供小雅被毆打後身上傷痕和嘴角流血的照片、陳強用棍棒毆打小雅的多段視頻等，就是為了當作他不適合撫養小雅的證據。

小雅說：「老師提到我在校的問題後，我就會被父親打。因為不做家務，也會被打。」

據報導，該案目前正在二審審理中，為保護未成年人的合法權益，社工服務機構向上海市普陀區人民法院代為申請小雅的人身安全保護令，要求禁止被申請人陳強對其女兒小雅家暴 。

對於小雅悲慘的遭遇，不少網友感嘆，「這對父母都是什麽人，別人撫養權都搶著要，這是一個都不要，那當初生來幹嘛啊？」「父母兩個都不是人」「拒絕撫養比虐待強是吧？兩個畜生非要分高下？」