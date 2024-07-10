山東臨沂文聯主席被捅多刀亡 被辭退司機疑不滿補償行凶

戰祥春生前參加活動畫面。 （取材自中國新聞周刊 ）

山東省臨沂市文聯主席戰祥春驚傳8日遇害身亡，身中數刀，臉、脖處都有刀傷，傳聞嫌犯已落網，是臨沂市文聯原駕駛員。嫌犯因為工作被辭退後，對補償方案不滿，與戰祥春多次協商未果後，才持刀行凶。

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澎湃新聞報導，臨沂市政府官網顯示，戰祥春曾任臨沂市統計局副局長、黨組書記、局長；臨沂市紅十字會常務副會長；臨沂市大數據局黨組書記、局長。澎湃新聞從臨沂市政府辦證實，戰祥春為現任臨沂市文聯主席。工商信息顯示，戰祥春為臨沂市文聯法定代表人。

微信 公號「臨沂市文聯」發布的文章顯示，今年3月29日，「沂蒙文藝四季講堂」2024第一期暨文藝精品創作座談會召開，臨沂市文聯黨組書記、主席戰祥春做總結講話。

此前有傳言稱，案件發生在7月8日中午，地點是臨沂市文聯辦公地，臨沂市120工作人員向澎湃新聞證實，戰祥春確實是從臨沂市文聯辦公地點拉走的；臨沂市人民醫院急診科工作人員表示，「人送到醫院就不行了，聽說嫌犯已經抓到。」

新京報報導，知情人稱， 案發地在辦公樓7樓，「行凶的馬姓駕駛員上班多年，在辦公樓進出方便，他是跑出去被控制的。」

馬姓嫌犯49歲，2024年春節後被辭退，因對補償方案不滿意，多次協商未果。8日8時50分許，馬某某 來到戰祥春辦公室，與其發生爭執，並持刀行凶 ，造成戰祥春不治身亡。

目前，臨沂警方對該案件正進一步調查處理中。