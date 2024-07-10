新京報揭油罐車弊端 網友相爭打賞「5個記者頂100個市監局」

因報導油罐車混裝亂象，調查記者受關注。圖為記者韓福濤的背影。(取材自微博)

中國一些油罐車在裝過煤油後接著裝食用油的弊端，日前被新京報調查記者披露，不但引發民眾譁然及官方介入調查，更讓被官方打壓許久的調查記者重新受到重視。有人感嘆，在中國「5個調查記者頂100個市場監管局」，網路上還出現相爭打賞贊助新京報的奇觀。

中央社報導，新京報7月2日披露旗下調查記者韓福濤及實習記者張新惠、赫哲琳聯合採訪的調查報導，直指中國一些油罐車利用同一座油罐，既運送糖漿、豆油等可食用油脂，也運送煤油等化工類油脂，兩者轉換時毫無清洗程序。而這些油罐車裝載的食用油，是由中國儲備糧管理集團及匯福糧油集團所出品，兩者分別為國企及民企。

根據報導內容，上述三名記者的暗訪過程，早自5月16日就已展開。對照整篇報導在7月2日披露，三人的採訪過程，至少持續一個半月之久。

有中國媒體人曾形容，韓福濤身為從業10多年的老牌調查記者，「既能吃苦，長得又像民工，又能忍受低工資，還熱愛臥底暗訪」，是「天生的調查記者」。而暗訪調查就是他過去10幾年的人生，因此應聘過像星巴克咖啡 師等10幾種工作以便調查，更曾假扮賭徒調查地下賭場。

韓福濤的代表性報導近日也被提起，包括「實拍常熟童工產業：被榨盡的青春」、「蘇南地下賭場調查」、「安徽太和多家醫院欺詐騙保調查」、「臥底網紅餐廳胖哥倆肉蟹煲」等篇。

有文章指出，報導油罐車混裝亂象需要莫大的勇氣，因為觸碰的不僅是食品安全這個大眾敏感神經，涉及的企業都大有來頭，就包括上述兩家油脂大廠、化工廠、油罐車運輸業，以及地方政府的監管單位。因此，「5個調查記者頂100個市場監管局」。

文章說，這樣的行業亂象，如果不是調查記者韓福濤的長期追蹤調查，「或許我們永遠蒙在鼓裡」。而報導公布後，中國網路上出現了一大奇觀，許多網友爭相打賞贊助新京報，藉此表達對調查報導記者的敬意。其中有人直指，這年頭「（在中國）敢於說真話的人太少了」。

在中國言論環境10多年來持續惡化下，中國媒體原本一度存在的調查記者，數量大幅下降，許多調查記者逐漸退出調查行列。一份2017年發表的報告指出，中國調查記者行業面臨嚴重的人才流失趨勢，傳統媒體調查記者從業人數下降幅度高達58%，當時僅剩175人，如今人數更少。