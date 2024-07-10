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遏油罐車「混裝」亂象 國務院出手啟跨部會調查

中國新聞組／綜合報導
新京報日前披露，一輛卸完煤油的罐車，在未洗罐的情況下，就進入一家糧油公司裝載大豆油。(取材自第一財經)
新京報日前披露，一輛卸完煤油的罐車，在未洗罐的情況下，就進入一家糧油公司裝載大豆油。(取材自第一財經)

近日有裝載化工用油的油罐車被媒體踢爆，在未清洗的情況下，直接裝入大豆油等食用油、糖漿等液體運送，引發食安恐慌。中國國務院食安辦9日發布，成立聯合調查組徹查食用油罐車運輸環節有關問題。對於違法企業和相關責任人，將依法嚴懲、絕不姑息。調查處置結果將及時公布。

來源：YouTube

新華社報導，國務院食安辦組織國家發展改革委、公安部、交通運輸部、市場監管總局、國家糧食和儲備局等部門召開專題會議研究，成立聯合調查組徹查食用油罐車運輸環節有關問題。

國務院食安辦提到，對於違法企業和相關責任人，將依法嚴懲、絕不姑息。同時舉一反三，組織開展食用油風險隱患專項排查。調查處置結果將及時公布。

這次被曝光的兩家食用油企業分別為中儲糧全資子公司：天津中儲糧油脂以及三河匯福糧油集團。

中儲糧官方6日回應稱，對此高度重視，已經開始在全系統深入開展專項大排查。匯福糧油集團工作人員8日回應稱，政府官方已介入調查，並稱企業的成品灌裝油品質是過關的，而且公司沒有自主的油罐車，是客戶派車來自提產品的。

另據央視與每日經濟新聞分別訪問油罐車司機與清洗行業從業者，罐車司機提到，打工的司機不可能自己出錢清洗罐車，要杜絕違規，只能由國家強制液體食品類專用罐車不可混用。

另一位在廣州某清洗公司做業務的劉先生說，油罐車應該是專車專用，不可能拿裝柴油、煤油的車去裝食用油，哪怕是清洗了也不可以。目前的討論焦點放在「有沒有清洗」，但從行業人士的角度來看，這不是洗沒洗的問題，而是根本不應該混裝的問題。就算用拉糞車裝食用油，安全性還沒有煤柴油車裝食用油嚴重。

澎湃新聞指出，這並非媒體第一次曝光類似案例，早在2005年，廣西南國早報就曾報導「罐車清洗難防交叉汙染，拉完危險化學品後又拉食品」的亂象；2015年，湖南電視台都市頻道也曾揭露有毒化學品運輸車違規運裝食用油內幕。

一輛等待進廠裝載食用油的油罐車，罐體介質（內容物）信息被白紙遮蓋住，旁邊重新張貼...
一輛等待進廠裝載食用油的油罐車，罐體介質（內容物）信息被白紙遮蓋住，旁邊重新張貼了一張寫有「食用油」字樣的紙條。（取材自新京報）

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