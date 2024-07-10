遏油罐車「混裝」亂象 國務院出手啟跨部會調查

新京報日前披露，一輛卸完煤油的罐車，在未洗罐的情況下，就進入一家糧油公司裝載大豆油。(取材自第一財經)

近日有裝載化工用油的油罐車被媒體踢爆，在未清洗的情況下，直接裝入大豆油等食用油、糖漿等液體運送，引發食安恐慌。中國國務院 食安辦9日發布，成立聯合調查組徹查食用油罐車運輸環節有關問題。對於違法企業和相關責任人，將依法嚴懲、絕不姑息。調查處置結果將及時公布。

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新華社報導，國務院食安辦組織國家發展改革委、公安部、交通運輸部、市場監管總局、國家糧食和儲備局等部門召開專題會議研究，成立聯合調查組徹查食用油罐車運輸環節有關問題。

國務院食安辦提到，對於違法企業和相關責任人，將依法嚴懲、絕不姑息。同時舉一反三，組織開展食用油風險隱患專項排查。調查處置結果將及時公布。

這次被曝光的兩家食用油企業分別為中儲糧全資子公司：天津中儲糧油脂以及三河匯福糧油集團。

中儲糧官方6日回應稱，對此高度重視，已經開始在全系統深入開展專項大排查。匯福糧油集團工作人員8日回應稱，政府官方已介入調查，並稱企業的成品灌裝油品質是過關的，而且公司沒有自主的油罐車，是客戶派車來自提產品的。

另據央視與每日經濟新聞分別訪問油罐車司機與清洗行業從業者，罐車司機提到，打工的司機不可能自己出錢清洗罐車，要杜絕違規，只能由國家強制液體食品類專用罐車不可混用。

另一位在廣州某清洗公司做業務的劉先生說，油罐車應該是專車專用，不可能拿裝柴油、煤油的車去裝食用油，哪怕是清洗了也不可以。目前的討論焦點放在「有沒有清洗」，但從行業人士的角度來看，這不是洗沒洗的問題，而是根本不應該混裝的問題。就算用拉糞車裝食用油，安全性還沒有煤柴油車裝食用油嚴重。