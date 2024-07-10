毒奶粉事件後最震撼 中國社群號召「去香港買油」

一輛等待進廠裝載食用油的油罐車，罐體介質（內容物）信息被白紙遮蓋住，旁邊重新張貼了一張寫有「食用油」字樣的紙條。（取材自新京報）

油罐車裝運食用油亂象近日再度引發中國社會的食安恐慌，社群平台熱議此事，有網友號召「去香港 買油」，有人則說這是2008年三聚氫胺「毒奶粉」事件後最震撼的食安危機。

陸媒新京報日前披露業者以貨運油罐車運送食用液體的現象，所曝光例子都是罐車運了煤製油後，不清洗罐體就直接運裝散裝食用油。據稱這種「混運」現象是「公開的祕密」，是運輸行業內普遍現象。

新京報的報導引起中國社會廣泛關注，中國國務院 食安辦等多部門昨天開始聯手調查。

小紅書等中國社群平台則出現「去香港買油」的話題，有網友提到「以後坐地鐵 去香港買油回來炒菜嗎？」還有人直言「卸完煤製油直接裝運食用油，怎敢成『公開的祕密』，大家去香港走起，買油！」

也有網友憶起當年的三聚氫胺奶粉事件，「很久以前三聚氫胺奶粉事件就夠讓人不敢相信了…現在似乎很多人都不把別人當人對待了」。

2008年中國爆發被稱為「毒奶粉」的奶製品污染「特大嚴重」食安事件，起因是許多食用三鹿集團奶粉的嬰兒出現腎結石，隨後三鹿集團奶粉被發現有化工原料三聚氫胺。據中國衛生部通報，截至當年12月底，累計報告患兒29.6萬人，住院治療5萬2898人。

「毒奶粉」事件當時導致中國家長對國產奶粉信心崩塌，紛紛湧至或託人到香港搶購進口奶粉。