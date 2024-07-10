我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艙門脫落後重創形象 波音6月僅賣出3架客機

怕在台上迷路？白宮製作超詳細圖解 引導拜登「走上講台」

毒奶粉事件後最震撼 中國社群號召「去香港買油」

中央社北京10日電
一輛等待進廠裝載食用油的油罐車，罐體介質（內容物）信息被白紙遮蓋住，旁邊重新張貼了一張寫有「食用油」字樣的紙條。（取材自新京報）
一輛等待進廠裝載食用油的油罐車，罐體介質（內容物）信息被白紙遮蓋住，旁邊重新張貼了一張寫有「食用油」字樣的紙條。（取材自新京報）

油罐車裝運食用油亂象近日再度引發中國社會的食安恐慌，社群平台熱議此事，有網友號召「去香港買油」，有人則說這是2008年三聚氫胺「毒奶粉」事件後最震撼的食安危機。

陸媒新京報日前披露業者以貨運油罐車運送食用液體的現象，所曝光例子都是罐車運了煤製油後，不清洗罐體就直接運裝散裝食用油。據稱這種「混運」現象是「公開的祕密」，是運輸行業內普遍現象。

新京報的報導引起中國社會廣泛關注，中國國務院食安辦等多部門昨天開始聯手調查。

小紅書等中國社群平台則出現「去香港買油」的話題，有網友提到「以後坐地鐵去香港買油回來炒菜嗎？」還有人直言「卸完煤製油直接裝運食用油，怎敢成『公開的祕密』，大家去香港走起，買油！」

也有網友憶起當年的三聚氫胺奶粉事件，「很久以前三聚氫胺奶粉事件就夠讓人不敢相信了…現在似乎很多人都不把別人當人對待了」。

2008年中國爆發被稱為「毒奶粉」的奶製品污染「特大嚴重」食安事件，起因是許多食用三鹿集團奶粉的嬰兒出現腎結石，隨後三鹿集團奶粉被發現有化工原料三聚氫胺。據中國衛生部通報，截至當年12月底，累計報告患兒29.6萬人，住院治療5萬2898人。

「毒奶粉」事件當時導致中國家長對國產奶粉信心崩塌，紛紛湧至或託人到香港搶購進口奶粉。

香港 國務院 地鐵

上一則

威懾北約？攪局俄烏戰？解放軍陸軍首入歐軍演

延伸閱讀

馬斯克要求太高？xAI傳與甲骨文終止洽談100億美元伺服器協議

馬斯克要求太高？xAI傳與甲骨文終止洽談100億美元伺服器協議
油罐車亂象 中國國務院食安辦成立聯合調查組

油罐車亂象 中國國務院食安辦成立聯合調查組
中國油罐車運送食用油問題發酵 中儲糧旗下食用油下架

中國油罐車運送食用油問題發酵 中儲糧旗下食用油下架
孫儷自稱天選打工人 網酸：天價打工人

孫儷自稱天選打工人 網酸：天價打工人

熱門新聞

北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論

2024-07-05 01:46
茉莉用英文講述她在特斯拉裡遇到的問題。(視頻截圖)

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

2024-07-02 07:30
中國無人機領導品牌大疆3日發布電輔自行車系統「DJI Avinox」。（圖／取自快科技）

大疆進軍電動腳踏車 發布電輔自行車系統Avinox

2024-07-06 14:50
儘管中國祭出「去庫存」，由國企收購庫存商品房，但房地產市場依然跌跌不休。中國房市示意圖。（中新社）

中國房市如何復原？ 北大學者：房價再跌40%

2024-07-02 14:18
齒肋赤蘚可以在極度乾旱、高溫以及強輻射的條件下存活。(取材自百度百科)

中國團隊發現可以種在火星的植物：荒漠苔蘚-196°C能生存　

2024-07-03 09:30
湖南岳陽華容縣洞庭湖5日決堤，地方政府緊急進行堵口作業，但有不少網友質疑修堤經費、潰堤過程中的防堵錯誤等問題。（新華社）

洞庭湖決口 中網友質疑85億人民幣修堤與「以沙堵堤」失誤

2024-07-07 02:40

超人氣

更多 >
半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡

半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡
爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」

爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」
如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招

如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招
楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周

楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周
寮國的一中算盤 台灣團客免簽背後的散客怎麼了

寮國的一中算盤 台灣團客免簽背後的散客怎麼了