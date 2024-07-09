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中國網紅「一個人莎士比亞」涉煽動仇日、抄襲 社群被封號

中國新聞組／北京9日電
千萬粉絲網紅「一個人的莎士比亞」的帳號被封禁。(取材自微博)
千萬粉絲網紅「一個人的莎士比亞」的帳號被封禁。(取材自微博)

中國社會仇日風氣近年愈演愈烈，直至6月24日蘇州發生日本母子當街被砍傷案件後，引發反思，社群平台也開始清理煽動極端民族主義的帳號。而一名擁有千萬粉絲的網紅「一個人的莎士比亞」，在案發後仍發布影片稱「清算日本是我們這代人的責任」，引起爭議。近日有網民發現，「一個人的莎士比亞」的社群帳號已被封禁。

奔流新聞報導，「一個人的莎士比亞」在短影音社群「快手」上的粉絲數超過361萬，影片內容主要分享時事評論；其在多個社交平台擁有的粉絲總數超過千萬。在蘇州日本母子遇襲案後，他發布「清算日本人」言論，遭質疑後，還稱「那是仇人，仇人道歉重要嗎？不重要，仇人是用來消滅的」。

不過，在官方出面打擊極端民族主義後，「一個人的莎士比亞」又改變立場，發布影片褒揚為救日本母子而犧牲的中國人胡友平，稱她是「救下日本人的女英雄」。

影音來源：中国趣事

事實上，「一個人的莎士比亞」的影片內容爭議不只煽動仇恨，早前就有被質疑抄襲、剪貼拼湊他人作品當自己創作的行為。據了解，該帳號目前被平台封禁，有網民稱，他的抖音帳號2022年就曾被禁言過。

報導指，「一個人的莎士比亞」本名為商子見，現年41歲，畢業於中央戲劇學院表演系，曾參演多部劇集，但新冠疫情爆發後，拍戲工作停擺，才把重心轉向自媒體。

對此，觀察者網、鳳凰網等媒體也刊出評論，批評部分網路社群帳號靠煽動極端民族主義吸引流量，像「一個人的莎士比亞」的這類言論是不分青紅皂白的種族仇視。

日本 疫情 抖音

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