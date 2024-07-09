煤油車卸完直接在天津裝食用油？ 中儲糧部分油品下架

媒體曝光，央企中儲糧所屬油罐車除了裝煤油，也裝過食用油。（取材自澎湃新聞）

近日有裝載化工用油的罐車被踢爆在未清洗的情況下，直接裝入大豆油等食用油、糖漿等液體運送，輿論嘩然。央企中儲糧旗下天津分公司和匯福糧油集團都被指有罐車「混裝」行為，對此，中儲糧回應稱，已展開全面排查，若有違反規定的運輸單位和承運車輛，立即終止合作。匯福糧油則表示，已接受官方調查過關，且公司沒有油罐車，都是客戶自行派車來裝的。

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南方都市報報導，中儲糧集團表示，已要求直屬企業排查出入庫等環節使用的運輸工具是否符合要求、相關運輸承運單位運輸工具是否符合食品安全規定，以及運輸過程中的操作是否規範，違者將列入採購黑名單。

另據藍鯨新聞報導，中儲糧旗下食用油品牌金鼎淘寶旗艦店系列食用油如葵花籽油、玉米胚芽油、橄欖油、芝麻油等，目前已下架。中儲糧客服回應稱，不清楚具體下架原因，但過一陣子就會重新上架。

中儲糧在遼寧瀋陽的存儲設施。（路透資料照片）

匯福稱檢驗皆合格

匯福糧油集團方面，則有工作人員回應南都稱，已經積極配合政府有關部門調查，公司的成品灌裝油品質都過關，且公司沒有油罐車，都是客戶自行派車來裝油品，「我們公司以匯福牌出廠的油，全都是在本公司壓榨生產、即時通過管道運輸直接灌裝，運輸車輛賣出去的都是散裝的油，都是客戶自提的」。

南都評論稱，此事性質完全不同於一般的「地溝油」，因為一般來說，消費者只要選大品牌、知名廠家，就能避開劣質食用油，如今卻連中儲糧都不可信用。更嚴重的是，食品類液體和化工液體運輸混用不清洗，居然是長久以來油罐車運輸行業裡的公開祕密，顯示「食品安全大於天」迄今仍只是一句口號；中國法律對於食用油運輸方面迄今尚無強制性國家標準，只有推薦性的某項規範當中提到運輸散裝食用植物油應使用專用車輛，約束率相當有限。