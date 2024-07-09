中國有罐車混裝煤油、食用油已是「公開的祕密」 央視：無德會要人命

一輛等待進廠裝載食用油的油罐車，罐體介質（內容物）信息被白紙遮蓋住，旁邊重新張貼了一張寫有「食用油」字樣的紙條。（取材自新京報）

「卸完煤油裝豆油」的罐車混裝油品事件引發食安恐慌。有司機稱，「食品類液體和化工液體運輸混用且不清洗，已是罐車運輸行業裡公開的祕密」。對此，有媒體提出三疑點要求必須持續追蹤這「公開的祕密」，央視更直言，「這樣的草台班子會要了消費者的命」。

新京報調查披露，從寧夏駛往河北秦皇島的罐車卸完煤製油後，並未洗罐，就駛入中儲糧油脂（天津）公司的廠區，裝了35噸大豆油。由於運費逐步降低，許多罐車為了節省成本，連罐體都不清洗。

南方周末提出三點質疑，要求有關單位進一步調查。第一點，中儲糧集團在回應中提到「運輸單位與承運車輛」，也提及「直屬企業與相關運輸承運單位」，違規的究竟是直屬企業，還是相關運輸承運單位？

第二，涉事罐車運送的是白油與液蠟，這兩種油含有不飽和烴、芳香族烴和硫化物，此事的嚴重程度已不僅是「食品安全」，而是涉嫌「謀財害命」的刑事犯罪。如果糧儲企業知情，應對企業本身發起刑事調查。

第三，運輸公司為了省去清洗成本而混裝，「賣油的廠家不管，買油的公司不知情」、「買賣雙方對最終承運的罐車都無從了解」，顯示了「監管的缺失」。

央視網評論指出，罐車在換貨運輸過程中不清洗罐體，為的是可以省下數百元的清洗費用，成本下來了競爭力上去了，別的運輸車輛只有跟著「卷」。食用液體出入庫的管理方稱「不驗罐是因為沒辦法分辨」，完全令人咋舌，是無德、無責任心的行為。「舞台上的草台班子，無非演出效果差一點，出不了大事，但這樣的草台班子會要了消費者的命。」