我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洞庭湖潰堤已成功封堵 但堤內2.1億立方米積水怎麼辦？

Jennie室內抽菸「菸對人噴」畫面流出 急下架網友氣炸

中國有罐車混裝煤油、食用油已是「公開的祕密」 央視：無德會要人命

中國新聞組／北京9日電
一輛等待進廠裝載食用油的油罐車，罐體介質（內容物）信息被白紙遮蓋住，旁邊重新張貼了一張寫有「食用油」字樣的紙條。（取材自新京報）
一輛等待進廠裝載食用油的油罐車，罐體介質（內容物）信息被白紙遮蓋住，旁邊重新張貼了一張寫有「食用油」字樣的紙條。（取材自新京報）

「卸完煤油裝豆油」的罐車混裝油品事件引發食安恐慌。有司機稱，「食品類液體和化工液體運輸混用且不清洗，已是罐車運輸行業裡公開的祕密」。對此，有媒體提出三疑點要求必須持續追蹤這「公開的祕密」，央視更直言，「這樣的草台班子會要了消費者的命」。

新京報調查披露，從寧夏駛往河北秦皇島的罐車卸完煤製油後，並未洗罐，就駛入中儲糧油脂（天津）公司的廠區，裝了35噸大豆油。由於運費逐步降低，許多罐車為了節省成本，連罐體都不清洗。

南方周末提出三點質疑，要求有關單位進一步調查。第一點，中儲糧集團在回應中提到「運輸單位與承運車輛」，也提及「直屬企業與相關運輸承運單位」，違規的究竟是直屬企業，還是相關運輸承運單位？

第二，涉事罐車運送的是白油與液蠟，這兩種油含有不飽和烴、芳香族烴和硫化物，此事的嚴重程度已不僅是「食品安全」，而是涉嫌「謀財害命」的刑事犯罪。如果糧儲企業知情，應對企業本身發起刑事調查。

第三，運輸公司為了省去清洗成本而混裝，「賣油的廠家不管，買油的公司不知情」、「買賣雙方對最終承運的罐車都無從了解」，顯示了「監管的缺失」。

央視網評論指出，罐車在換貨運輸過程中不清洗罐體，為的是可以省下數百元的清洗費用，成本下來了競爭力上去了，別的運輸車輛只有跟著「卷」。食用液體出入庫的管理方稱「不驗罐是因為沒辦法分辨」，完全令人咋舌，是無德、無責任心的行為。「舞台上的草台班子，無非演出效果差一點，出不了大事，但這樣的草台班子會要了消費者的命。」

上一則

「內卷」想逃離 中多地出現青年養老院 可做瑜伽幹農活

下一則

煤油車卸完直接在天津裝食用油？ 中儲糧部分油品下架

延伸閱讀

Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎

Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎
央視控美國與五眼聯盟認知作戰 捏造「伏特颱風」

央視控美國與五眼聯盟認知作戰 捏造「伏特颱風」
洞庭湖決口一度超過226公尺 央視：已封堵66公尺

洞庭湖決口一度超過226公尺 央視：已封堵66公尺
中國油罐車被爆「混裝」 卸完煤油直接改運食用油

中國油罐車被爆「混裝」 卸完煤油直接改運食用油

熱門新聞

北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論

2024-07-05 01:46
茉莉用英文講述她在特斯拉裡遇到的問題。(視頻截圖)

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

2024-07-02 07:30
吳艷妮創今年亞洲最佳成績。（視頻截圖）

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

2024-07-01 06:30
中國無人機領導品牌大疆3日發布電輔自行車系統「DJI Avinox」。（圖／取自快科技）

大疆進軍電動腳踏車 發布電輔自行車系統Avinox

2024-07-06 14:50
儘管中國祭出「去庫存」，由國企收購庫存商品房，但房地產市場依然跌跌不休。中國房市示意圖。（中新社）

中國房市如何復原？ 北大學者：房價再跌40%

2024-07-02 14:18
齒肋赤蘚可以在極度乾旱、高溫以及強輻射的條件下存活。(取材自百度百科)

中國團隊發現可以種在火星的植物：荒漠苔蘚-196°C能生存　

2024-07-03 09:30

超人氣

更多 >
摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費

摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費
Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎

Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎
紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕

紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕
諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵

諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵
2024全球頂尖20家航空公司 美國連邊都沒沾到

2024全球頂尖20家航空公司 美國連邊都沒沾到