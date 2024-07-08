東莞化工廠爆炸火球衝天 周邊廠家玻璃全碎 官方：無傷亡
中國廣東東莞市7日午間發生一起化工廠爆炸事故，火勢蔓延迅猛，周圍廠家都受到波及；當局稱暫無人員傷亡，不過，有人身體不適送醫院檢查。有目擊網友表示，爆炸發生當時，驚天巨響伴隨濃密黑煙衝上天際，「火災現場的爆炸聲太嚇人了」。
據中堂鎮消防救援支隊中堂大隊微信公眾號消息，中堂大隊警情通報指出，7日11時29分許，東莞市中堂鎮東向工業路東升膠水廠發生火災。轄區救援力量於11時35分抵達現場，13時明火被撲滅。起火建築為一空地單層搭建物，主要燃燒物為叔丁醇、矽膠等，無人員傷亡。具體火災原因正在進一步調查中。
稍早之前，中堂大隊表示，上述工廠爆炸案，過火面積約300平方公尺，火勢已控制，無人員傷亡，現場無人員被困，不過，有人身體不適送醫院檢查，情況穩定。
綜合南方日報、香港01報導，微博上多段影片顯示，爆炸事故發生時，現場有巨大的蘑菇火球騰空升起，有民眾隔江見到工廠火勢蔓延迅猛，僅僅短短幾秒火勢便成為熊熊大火，衝向空中。接著，爆燃聲接連響起。還有影片可以看到，在中堂鎮主幹道上，有民眾開車行經時，見到遠處滾滾濃煙。
據湖北經視報導，事發地附近一位目擊者表示，全程一共發生了三、四次爆炸，周圍的廠家都多少有波及，「門窗玻璃都被震碎了一地，卷簾門也被震變形了。」
另一位目擊者毛女士表示，發生爆燃的是東莞市華峻化纖製品有限公司，她是當地居民，周圍不少居民家中天花板也被震壞。「爆炸聲特別響，附近的居民家中設施都有不同程度損壞。」
消息一出「東莞爆炸」等相關話題隨即衝上微博熱搜，不少網友表示，「火災現場的爆炸聲太嚇人了，祈福無人員傷亡」；「出去玩偶遇化工廠爆炸…差點把我嚇死」。還有網友稱，火災地點是化纖製品廠，「第一次以為打雷，第二次好響好響，一共爆炸了兩次，現場濃煙滾滾。幸好是星期天，應該是員工休息，現在的工廠沒什麼訂單了星期天基本上不上班。」還有人質疑「這才300平方？這麽大的火球1000平方都不止吧！有沒有瞞報？」
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