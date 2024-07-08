東莞化工廠爆炸火球衝天 周邊廠家玻璃全碎 官方：無傷亡

「東莞爆炸」登上熱搜第一，爆炸聲不斷火球沖天。（視頻截圖）

中國廣東東莞市7日午間發生一起化工廠爆炸事故，火勢蔓延迅猛，周圍廠家都受到波及；當局稱暫無人員傷亡，不過，有人身體不適送醫院檢查。有目擊網友表示，爆炸發生當時，驚天巨響伴隨濃密黑煙衝上天際，「火災現場的爆炸聲太嚇人了」。

據中堂鎮消防救援支隊中堂大隊微信公眾號消息，中堂大隊警情通報指出，7日11時29分許，東莞市中堂鎮東向工業路東升膠水廠發生火災。轄區救援力量於11時35分抵達現場，13時明火被撲滅。起火建築為一空地單層搭建物，主要燃燒物為叔丁醇、矽膠等，無人員傷亡。具體火災原因正在進一步調查中。

稍早之前，中堂大隊表示，上述工廠爆炸案，過火面積約300平方公尺，火勢已控制，無人員傷亡，現場無人員被困，不過，有人身體不適送醫院檢查，情況穩定。

綜合南方日報、香港01報導，微博上多段影片顯示，爆炸事故發生時，現場有巨大的蘑菇火球騰空升起，有民眾隔江見到工廠火勢蔓延迅猛，僅僅短短幾秒火勢便成為熊熊大火，衝向空中。接著，爆燃聲接連響起。還有影片可以看到，在中堂鎮主幹道上，有民眾開車行經時，見到遠處滾滾濃煙。

據湖北經視報導，事發地附近一位目擊者表示，全程一共發生了三、四次爆炸，周圍的廠家都多少有波及，「門窗玻璃都被震碎了一地，卷簾門也被震變形了。」

東莞化纖工廠爆炸，周邊建築物門窗玻璃被震碎了一地，卷簾門也被變形了。（取材自湖北經視）

另一位目擊者毛女士表示，發生爆燃的是東莞市華峻化纖製品有限公司，她是當地居民，周圍不少居民家中天花板也被震壞。「爆炸聲特別響，附近的居民家中設施都有不同程度損壞。」