曾嘆「還沒玩夠」 釣魚網紅夫婦河南溺斃 網看生前最後影片查端倪

釣魚網紅周翠翠驚傳與先生雙雙溺斃。（視頻截圖）

浙江寧波一對喜愛釣魚 的網紅夫妻傳出雙雙離世，消息在微博 衝上熱搜。由於他們出事當天還上傳了與女兒去河邊釣魚的視頻，網民推測兩人是因為釣魚失足而溺斃。還有人翻出這對夫妻視頻帳號簡介上，寫著「31歲了，我還沒玩夠呢？」的玩笑話語，如今卻一語成讖。

綜合四川觀察、網易報導，知名網紅「女釣手翠翠在寧波」的帳號6日突然更新動態，稱周翠翠夫婦於4日離世；而該帳號的上一則視頻正式發布於4日上午，內容是他們一家三口在河南 一處河邊釣魚。

釣魚網紅周翠翠驚傳與先生雙雙溺斃，留下年幼的女兒。（視頻截圖）

消息傳開後，有多名來自河南的網民試圖求證，有人分享了當地救援隊的畫面，推測出事地點正是周翠翠夫婦常常去釣魚的地方，「我打電話了，發訊息了，事是真事，你們抖音也都看到了，我只能說願逝者安息」。

根據網路上的公開資訊，周翠翠夫婦生前在寧波工作，非常喜歡釣魚，趁著暑假帶女兒回河南探親。一名自稱是他們弟弟的網民也在社交媒體上發文，想尋找意外的目擊證人。

釣魚網紅周翠翠驚傳與先生雙雙溺斃。（視頻截圖）

相關話題在微博上引發熱議，閱讀量超過1億。有許多網民分析，從周翠翠夫婦釣魚的地方來看，該地屬於堤壩式的搭建方式，看似不深，實則卻非常陡峭，斜坡處又容易長苔蘚，很容易讓人打滑；推測可能是其中一人不慎落水，另一人試圖相救卻沒能拉住，最終雙雙溺亡。

還有網民翻出周翠翠的視頻帳號簡介，上面寫著「2024年了，31歲了，我還沒玩夠呢？」的玩笑話，現在看來格外感慨。據了解，這對年輕的網紅夫婦留有上小學的女兒，以及年邁的父母。

影音來源：@sichuan_news