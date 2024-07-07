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蹭讓座熱度…假拍「北京地鐵大爺女兒」2人被刑拘

中國新聞組／即時報導
經警方調查，「北京地鐵大爺女兒含淚發聲」相關影片，是廣東一對父女為了博取流量，假冒事件當事人拍攝的。（取材自微博）
經警方調查，「北京地鐵大爺女兒含淚發聲」相關影片，是廣東一對父女為了博取流量，假冒事件當事人拍攝的。（取材自微博）

博愛座爭議頻傳，日前北京地鐵上一名葉姓男子在地鐵上強迫女孩讓座，不但用手裡的拐杖撥開女孩的雙腿，並用手去摁對方的臉，最後因擾亂乘車秩序被警方行政拘留。幾天後網路上出現一名自稱是葉男女兒的影片，泣訴網友網暴，然而事實真相竟是網友為了蹭熱度、博流量拍攝假影片，最後遭公安機關依法刑事拘留。

據觀察者網、九派新聞報導，葉男於6月24日在北京地鐵10號線列車上因擾亂乘車秩序被警方行政拘留。近日，網友張某敏（女，25歲，廣東英德人）為了蹭事件熱度、博取流量，經預謀策劃，由其本人冒充葉男女兒，並透過影片編輯軟體變老特效冒充葉男妻子，由其父親張某勇（54歲，廣東英德人）冒充葉男，錄製多個視頻相繼在網上發聲，對葉男擾亂乘車秩序事實歪曲解讀、「申辯喊冤」，公然挑戰公序良俗，嚴重擾亂網路秩序。目前，張某敏、張某勇因涉嫌尋挑釁滋事已被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

造假影片中可看到一名自稱是葉男女兒的女子在網路上發聲，她反問網友「你們知道我們家這七天是怎麼度過的嗎？僅僅因為一個座位而已，有必要這樣嗎？」之後，她開始眼含淚水訴苦：「父親現在年紀大了，無力承受這些壓力，請你們停止網暴！」

廣東一對父女為博取流量，假冒當事人拍攝「北京地鐵大爺女兒含淚發聲」相關影片。（取...
廣東一對父女為博取流量，假冒當事人拍攝「北京地鐵大爺女兒含淚發聲」相關影片。（取材自微博）

另有一名自稱葉男老伴的女子也發影片抱怨稱，「我家老頭已經出來了，你們這下滿意了嗎？他現在飯吃不下，茶也不喝了，渾身難受極了，你們滿意了嗎？ 」

影片一出，在網路上果然再度引起熱議，但經警方調查後，所謂的「北京地鐵大爺女兒含淚發聲」相關影片，都是廣東這對父女為了博取流量，假冒事件當事人拍攝的。網友怒批「太不要臉了吧」、「為了炒作竟然冒充別人，真是可恥！」、「為了流量為了私利真是啥缺德事都能搞出來」。

葉姓男子在北京地鐵強迫女孩讓座，因擾亂乘車秩序被警方行政拘留。（取材自微博）
葉姓男子在北京地鐵強迫女孩讓座，因擾亂乘車秩序被警方行政拘留。（取材自微博）

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