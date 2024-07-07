直播叫賣亂象多 唐伯虎真跡賣7800元…假的

有直播主在直播間以人民幣7800元公開叫賣「唐伯虎真跡」， 涉嫌詐欺。（取材自央視網）

網路上什麼都有什麼都賣，但如果是直播叫賣唐伯虎真跡，你信嗎？日前網友發帖稱，有主播在快手平台某直播間售賣唐伯虎真跡，聲稱「每一幅都是真的，且具有中國版權備案」，最終字畫以人民幣7800元價格售出。後來被發現所謂的「真跡」是以微噴打印的方式印刷，在形式類別上屬於文創產品，根本是假貨。

央視網報導，直播叫賣的視頻顯示，主播多次提及字畫為唐伯虎真跡「松濤圖」，當網友質疑商品是否為假貨時，主播卻回應「觀眾沒有欣賞水平、沒有知識涵養」。經歷兩輪降價後，定價從5萬元降至3萬元再到1萬元，最終字畫以7800元價格售出。該字畫售出數量為2幅，在交易鏈接下架後，主播展示字畫落款，並加以話術稱「落款處盡顯歷史的痕跡，紅色章印為唐伯虎的原章」。

從直播回放中可看到，主播稱該字畫的來源渠道為某大型收藏機構，且有版權號備案。但在記者聯繫該收藏機構辦公室的工作人員後，工作人員否認了主播的說法，「我們這裡並沒有關於唐伯虎的原作出售」。

工作人員說明，此類字畫在該機構中只有木版水印或者微噴打印的覆刻品進行售賣，直播間主播聲稱的來自該收藏機構的「唐伯虎真跡」為不實消息。「木版水印是手工印刷，在原作的基礎上，通過勾描刻版，一幅畫可能得刻很多版，然後再通過手工一張一張地去印刷。但此項技術需要勾描原作，覆刻則需要博物館或者真跡收藏單位的授權才可以實施。」

報導指出，該主播售賣的唐伯虎「松濤圖」並無原作授權支持，只能通過微噴打印的方式售賣，在形式類別上屬於文創產品，主播在直播間所聲稱的「唐伯虎真跡」是誇大宣傳。「是假的，不要信。」而且主播提到的「具有中國版權備案」也不屬實。

有直播主在直播間以人民幣7800元公開叫賣「唐伯虎真跡」， 涉嫌詐欺。（取材自央視網）

對此，快手平台稱：「涉及假貨售賣行為，平台如果確實發現商家違反平台規則，則會按照平台相關規定對商家的帳號作出處理，不限於扣除信用分、保證金，小黃車禁止上架，帳戶限期或永久封禁等處罰措施。平台肯定是不允許詐騙行為的，因為國家法律不允許，平台也要遵守國家法律法規。」

北京嘉濰律師事務所合夥人律師魏巍稱，這種直播售賣「唐伯虎真跡」的行為涉嫌虛假宣傳，「在這個事件當中，主播聲稱出售的是唐伯虎的真跡，並且給出了極低的價格，這與市場上唐伯虎作品的真實價值是嚴重不符的，很有可能誤導消費者認為能夠以極低的價格購得真品，從而構成虛假宣傳」。

據了解，2017年12月18日，在嘉德藝術中心拍賣 會上，唐伯虎的原作「石林消夏圖」以2200萬元起拍，7300萬元落槌，加傭金最終以8395萬元成交。這與直播間售賣標價7800元的「唐伯虎真跡」價格相差懸殊。

然而直播叫賣亂象頻傳，有的珠寶文玩直播間以高價回收誘導下單，一夜可進帳幾十萬。有老人入坑時間長達7年、下單超過400次，為買假古董花費幾十萬元甚至借錢下單。7月3日，「9999元可買圓明園馬首，老年人借貸下單」的詞條更被頂上熱搜。

直播叫賣亂象頻傳，有的珠寶文玩直播間以高價回收誘導下單，一夜可進帳幾十萬。（取材自央視網）

北京大成律師事務所律師程屹分析，「一些老年人的社交活動比較少，對這種線上銷售的話術很難辨識。線上的賣家博主會有一套非常強的吸引老年人的表達方式，老年人群體容易對這種感性表達傾注情感，所以就特別容易上當受騙。」