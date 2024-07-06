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青海男派出所護母 被拖進女廁群毆斷骨

中國新聞組╱綜合報導
2023年10月3日，警方作出立案偵查決定。(取材自華商報大風新聞)
2023年10月3日，警方作出立案偵查決定。(取材自華商報大風新聞)

來自青海西寧的孫先生提出醫生診斷結果，表示自己在公安局派出所「護母」，卻被五、六個人毆打受傷，肋骨骨折還有頭部外傷，事發一年後警方才立案，如今偵查了九個月，終於等來了對涉事民警的處理進展。

「我當時被打後頭腫得都變了樣，臉腫得導致嘴張不開，吃了10多天的流食，夜夜睡不著，一閉眼就是一群人打我的場景。如今他們卻睜眼說瞎話，說我是自己摔的。」華商報大風新聞報導，在過去的近兩年，孫先生飽受折磨，醫院診斷結果顯示，他兩根肋骨骨折、左側眼眶內側壁凹陷，先後又做過三次司法鑑定，但均被鑑定為輕傷害。

2022年8月29日，孫先生母親腳扭傷，他帶母親下樓一起做檢測時的取樣，因他們掃碼顯示異常，馬上被民警帶到青海省西寧市公安局彭家寨派出所。孫先生說，當時母親向民警解釋原因，對方卻開罵，孫先生便轉頭跟母親說，「媽，妳別說了」，這個舉動引起了民警的不滿，孫先生回憶，「他們衝過來幾個人，有的扭我胳膊，有的揪我頭髮，還有掐我後脖子，一群人把我拖拽進女廁所，我感覺有五六個人對我拳打腳踢。」孫先生表示，他聽到打人者還說「廁所沒監控，打完就說是摔的」。

據報導，青海大學附屬醫院急診病歷顯示，孫先生被診斷為右側多發肋骨骨折，頭部外傷，以及多發軟組織挫傷，嘔吐可能跟腦震盪有關。隔天，孫先生做的頭顱CT結果顯示，左側眶內側壁凹陷。

從這天起，彭家寨派出所的領導多次上門希望能私了此事。孫先生提供錄音中，彭家寨派出所張姓前任所長表示，他受上級領導的指示跟孫先生談和，當時進女廁所有四名警員，有一人沒動手，動手三人中一名是民警，另兩名是輔警。對孫先生在派出所裡受到的傷害道歉。 

在孫父的勸導下，孫先生答應私了。但前提還是要求嚴懲打人者，孫先生簽了和解協議，接受對方10萬元的賠償、以及免除他三個月養傷期的鋪面租金的補償。

但到了2023年5月，孫先生也沒等來處理結果，當時毆打他的警員張某還在正常上班，對打他一事矢口否認。2023年10月3日，警方對孫先生被故意傷害案作出立案偵查決定。 

因偵查一直沒有進展，孫先生遞交了申請，要求城西公安分局迴避辦理該案。此案已提級由西寧市公安局刑警支隊偵辦，對涉事民警採取強制措施，案件也準備移送起訴。

孫先生稱當時自己被一群人拖拽進女廁所毆打。(取材自華商報大風新聞)
孫先生稱當時自己被一群人拖拽進女廁所毆打。(取材自華商報大風新聞)
孫先生稱當時自己被一群人拖拽進女廁所毆打。(取材自華商報大風新聞)
孫先生稱當時自己被一群人拖拽進女廁所毆打。(取材自華商報大風新聞)
孫先生稱自己被打後臉部等處受傷。(取材自華商報大風新聞)
孫先生稱自己被打後臉部等處受傷。(取材自華商報大風新聞)

租金 檢測

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