國航女乘客找廁所誤開應急門 全機停飛 每人獲補償400元

應急艙門被大媽打開。(視頻截圖)

一架從浙江衢州機場飛成都的國航航班，日前因流量管制延誤起飛，機上女乘客內急找廁所，誤將應急艙門打開，導致充氣滑梯衝出艙外，飛機依規須停飛。這名女乘客解釋自己是第一次搭機，分不清楚兩種門的不同，聽說要賠償還一度嚇哭，最後被警方帶走，全機乘客被安置酒店，每人獲賠償400元人民幣。

上游新聞報導，有網友日前發文表示，浙江衢州機場一架國航航班的應急艙門被乘客打開，滑梯彈出。衢州機場公安分局證實，一名乘客第一次坐飛機，誤將應急艙門當做廁所門打開，相關航班已取消。

國航CA2754次航班的程先生說，原本飛機是晚上8點45起飛，飛機因流量控制延誤，晚上9點多，後面操作間沒人，有個大姐把應急艙門當成廁所門打開了。程先生還說，應急滑梯打開的時候並沒有聽到什麼聲響，不過空姐有被嚇到，「聽說那名乘客聽到說要賠償，被嚇哭了。」

另一名乘客李先生回憶，後來航班取消，整個班機的人都被帶到酒店休息，每人給400元補償。

程先生後來說明，國航通知改隔天早上的飛機補班回成都。