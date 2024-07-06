川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」

雙方發生撕扯。（視頻截圖）

近日在318川藏線，駕車男子趙某與一疑意圖插隊車主理論時，插隊方女子對趙某扇耳光還大喊「我是孕婦，XX不怕你」當場撒潑，雙方因此爆發肢體衝突，男子將女子拽倒還疑踢了女子肚子。事後雙方均被處罰，趙某因酒駕被罰，還賠償孕婦方1萬元（人民幣，下同）；孕婦方則兩人分別被依法送辦及交通違法裁罰。不過網友仍不滿，認為警方對孕婦一方的處罰過輕。

據極目新聞報導，近日，有網民發文及視頻稱，男子趙某在318川藏線駕車行駛，周圍車都在排隊，一車輛疑行駛至對向車道意圖插隊，趙某上前阻攔並對駕駛員理論，期間有爆粗口，車上一女子隨即下車，與男子理論，後互有言語辱罵。

周圍有不少圍觀者，有人讓車主退回去，但對方說「罵人對嗎？」此時，一旁的女子疑推搡男子後遭對方反擊，女子遂扇了男子巴掌，雙方升級為肢體衝突。女子此時道，「我（懷孕）7個月，XX不怕你！」隨後，女子被拉扯頭髮摔倒在地，男子疑似踢了女子肚子，駕駛員此時下車，也大喊「她是孕婦！」男子回覆，「孕婦是潑婦！」在周圍人勸解下，趙某放手，女子起身再次揮掌拍了男子面部，周圍人再次拉架。

7月4日晚，有網民疑曬出與趙某的聊天紀錄顯示，趙某稱自己賠償女方1萬元，被行政拘留，「對方任何事也沒有，明天應該開車離開。」

聊天記錄中還曬出波密縣公安局7月4日出具的「行政處罰決定書」顯示，7月2日上午11時27分，因王某（女方）開車插隊與同向車道的趙某（男方）發生口角，由於趙某與王某老婆發生爭執，過程中韓某（女子）把趙某的面部抓了一下，趙某還了一巴掌，後雙方互相抓扯頭髮，趙某把韓某左側頭發扯掉一塊，並把韓某推倒在地上用腳踢其腹部下方。衝突致韓某眼鏡損壞，肚子疼，左手右擦傷。

圖中穿粉紫色外套女子系逆行插隊車主妻子。（取材自極目新聞）

波密縣公安局7月4日出具的「行政處罰決定書」，現決定對趙某行政拘留10日，並處罰款500元。下方有趙某簽字，一旁寫著「我要求不通知家屬」。

對此，不少網友認為，女方逆行意圖插隊是引發矛盾的根源，未處罰女方，是否不公平。

7月5日凌晨，網民「陝A車主維權中」通過短視頻平台發聲，自稱是涉事女子的丈夫。他表示，2024年7月2日上午11時左右，他與妻子駕車，由於不清楚前方情況，準備去前方查看時被一男子攔下，讓他「滾回去」，還撿起地上石頭威脅砸車並不停辱罵，他的妻子才下車理論，沒想到被男子吐口水到臉上，妻子便用手抓其臉部，繼而引發打架事件。

網民並指後續公安部門、交警部門已處理，事發時男子有喝酒。還曬出了多份法律文書。其中的「行政處罰決定書」與另一名網民聊天紀錄中出現的文書內容一致。「諒解書」顯示，趙某賠償1萬元整。其中，7月3日波密縣交警大隊出具的「公安交通管理行政處罰決定書」顯示，男子趙某被罰款1900元；暫扣機動車駕駛證6個月。

另有波密公安局玉普派出所出具的「犯罪嫌疑人趙某的查獲經過」顯示，經初步調查，趙某涉嫌飲酒駕駛機動車，經詢問，趙某對犯罪事實供認不諱。

評論區內，網民對此事件不認可，盡管趙某違法行為已被依法處置，但女方的逆行插隊問題，卻沒有受到應有的處罰。警方治安案件的定性為互毆，女方也應按照治安管理處罰法處置。

7月5日凌晨，面對網民的指責，女方在評論區留言稱，「我錯了，永遠不敢了，真誠的給當天所有車主道歉，也向廣大網友真誠的道歉，我已經認識到自己不應該插隊的不文明行為，希望廣大媒體還有網友不要再發酵這件事情了。對不起。也希望大家出門也不要逆行插隊，文明出行，大家以我為戒。」

據波密縣公安局人員最新說法，網傳女方未被處罰不實，涉事女子已按照治安管理處罰法，進行相應的治安管理處罰；其丈夫因駕車逆行，被交警部門依規給予交通違法處罰，後續詳情會發通報。