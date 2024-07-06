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離奇車禍 風機葉片刺穿麵包車奪2命

記者陳宥菘／綜合報導
黑龍江伊春市政府部門表示，伊春鐵力市興建西大街3日發生「一輛廂型車撞上一輛貨車上拉載的風力發電機葉片」，事故造成1人當場死亡，3人受傷送醫。（圖／取自奔流新聞）
黑龍江伊春市政府部門表示，伊春鐵力市興建西大街3日發生「一輛廂型車撞上一輛貨車上拉載的風力發電機葉片」，事故造成1人當場死亡，3人受傷送醫。（圖／取自奔流新聞）

中國黑龍江省伊春市3日凌晨發生一起恐怖車禍，根據現場畫面，有一輛載有7人的麵包車在馬路上遭到風力發電機的巨大葉片從車頭直接貫穿至車尾。媒體報導，黑龍江伊春市政府部門表示，事件至少造成2人死亡，但官方尚未透露具體數字以及肇事原因。離奇的車禍也引來網友質疑，葉片運送過程為何沒有護送車輛。

奔流新聞報導，黑龍江伊春市政府部門表示，伊春鐵力市興建西大街3日發生「一輛廂型車撞上一輛貨車上拉載的風力發電機葉片」，風力發電機葉片穿過整個廂型車車體，當地交警、急救等部門到場處置。

警方表示，經初步調查，該廂型車不是營運車輛，事故具體原因交警部門正在調查。

另據大河報報導，一名知情人士王先生表示，這起車禍發生在3日凌晨3時至4時之間，他並稱，廂型車上載有7人。事發地點附近一名商家則說，她上午9時多左右到店時，事故現場已經處理完畢。

報導並指，有一名男子可能因撞擊力道過大，直接被甩出，還有一名女子被困在車輛，司機則卡在座位上。

現場畫面在網上引發關注。有網友表示，風力發電機的葉片過於巨大，運輸過程應有其他車輛護送、維持秩序，以防止類似事故發生。

網友紛紛留言稱，「大件運輸應該是有保障車前後押運的吧」、「葉片尖尖不應該這麼低」、「按道理後面應該要有一部警戒車輛的」、「大件運輸都是有護送的，這麵包車是突破攔截了？」

不過也有網友說，就算有護送車輛，還是有可能發生危險，「後面有押的有時候也不行，有人真往裡鑽」、「之前開軍車車隊，高速上拉著牽引砲的車都有人來加塞」。

風力扇葉尖部刺穿一輛面包車（現場視頻截圖）
風力扇葉尖部刺穿一輛面包車（現場視頻截圖）

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