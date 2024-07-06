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食鹽水當HPV疫苗 川衛生院稱「個人行為」 網批：水很深

中國新聞組／北京6日電
四川省一衛生院爆出被爆用生理鹽水冒充HPV疫苗事件；示意圖。 （取材自澎湃新聞）
四川省一衛生院爆出被爆用生理鹽水冒充HPV疫苗事件；示意圖。 （取材自澎湃新聞）

四川省德陽市中江縣一衛生院日前被爆用生理鹽水冒充HPV疫苗（子宮頸癌疫苗），並為多人接種，事件引發關注。中江縣公安局今日通報，涉事衛生院28歲許姓女職工非法獲利1.1萬餘元，因涉嫌銷售假藥罪被採取刑事強制措施。涉事衛生院工作人員則表示，這名職工沒有任何行醫資格證明，在衛生院是文職工作，幫別人注射疫苗屬於個人行為。但此說法被網友酸是「甩鍋」。

綜合新京報報導及微博訊息，受害人小蘭表示，3針疫苗均在涉事衛生院內進行接種，但沒有查詢到任何接種記錄，報警後對方承認注射的是生理鹽水。事件曝光後，不少曾在該衛生院接種過HPV疫苗的人士，經查詢亦未搜索到相關接種記錄，報警處理。

中江縣衛生健康局工作人員此前曾表示，相關部門正調查，「在正規渠道正規預約到的疫苗，不會出現打到假藥的情況，不建議私下找人去打HPV疫苗。」

但隨著案情的明朗化，中江縣衛生健康局此前的表態被打臉。

網友紛紛指責「個人行為」說法是甩鍋，「滑天下之大稽，還有什麼事情是做不出來的啊」。有網友表示。3針價格大約為1740-3000元，而進口疫苗→到貨→ 批號→使用→都有嚴格管控措施的，不是說個人說用就用，注射室也不只一個職工，「所以這個水肯定很深，深挖肯定驚喜無限，這種昧良心的錢可真不能賺。」

也有網友提出質疑，「人是醫院的人，打針的設備是醫院的，生理鹽水是醫院提供的，打針的場地是醫院的，打針的時間段是正常的工作時間內，所收取的費用，包括掛號費、藥費、治療費都歸了醫院，所有這一切都說明是醫院的責任，怎麼可以說是職工的個人行為呢？」

疫苗 微博

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