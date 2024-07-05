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「綁匪有產業鏈」中2高管撕票案涉事菲企：被冒名

中國新聞組／北京5日電
菲律賓國警反綁架大隊（AKG）。（新京報）
菲律賓國警反綁架大隊（AKG）。（新京報）

菲律賓頻發針對中國人綁架案，當地華人社會陷恐慌。在兩名中企高管遇害後，當地華人談朋友被綁架經歷，稱當地綁匪有產業鏈，每個環節分工明確；而被指涉及綁架兩中企高管的菲律賓公司作出回應，「邀請函和工作人員均是假冒」，稱自己也是受害方。

新京報報導，一名在菲律賓生活20多年的李姓華人說，他有一位做房地產的朋友，曾被綁匪以租房為藉口騙去見面，「當時車上下來好幾個人，用槍托打我朋友，我朋友反抗，因為附近有人，最終逃脫。」李姓華人表示，他的朋友好運逃出生天，但更多事件結果很慘，綁匪綁架人質後索要贖金，最後會殺害人質「銷毀證據」。

另據紅星新聞報導，最新這起撕票案，其中一名受害者、美籍華人孫某的朋友出示證據顯示，孫某是應菲律賓MEDEV醫療設備公司一個名叫「李娜」女性邀請去菲律賓洽談產品分銷海外業務。

菲律賓MEDEV醫療設備公司工作人員表示，公司並沒有名叫「李娜」的工作人員，近期也沒有向任何中方企業或個人發送過邀請函。這起綁架撕票案與公司無關，是有人冒用公司工作人員名義，製作了假冒的公司邀請函。

菲律賓國家警察發言人法哈多則稱，警方已掌握涉嫌綁架並殺害中國公民的相關人員線索。法哈多表示不能披露更多信息，「但該部門的主管向我們保證，他們已經掌握相關嫌疑人，特別是那些在兩位受害者來到我們國家時在機場守候接機的人。」

據了解，兩名遇難者的遺體在呂宋島東南部南甘馬磷省薩格奈鎮帕蒂蒂南社區拉維斯村的懸崖邊被發現。遇難者的遺體隨後被送往殯儀館，並由從中國飛來的家人確認了身分後火化。另有消息稱，兩名遇害者可能被給予某種毒性物質導致其死亡，但未獲警方證實。

華人 房地產

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