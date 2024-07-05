在菲被撕票 中企2高管生前遭虐 綁匪被曝福建口音

孫某與家人的最後對話截圖。（取材自新京報／受訪者供圖）

中國兩家醫療器械公司兩名高管上月赴菲律賓出差遭綁架撕票，其中遇害者孫某為美籍華人 ，美國聯邦調查局（FBI ）已派員赴菲調查，目前由中美菲聯合調查小組調查中。知情人稱，兩名遇害者死前曾遭惡劣虐待，孫某曾致電家人稱「先打20萬元（人民幣，下同）就能喝上水了」，沒想到家屬匯300萬後，兩人仍被撕票；兩人遺體也經專業處理，找不到指纹等線索。

新京報報導，遇害者孫某的摯友高成（化名）說，孫某創立一家醫療器械公司，是美籍華人，今年5月在法國和某醫療器械公司高管夏某相識。6月20日下午，孫某和夏某一同從北京搭機於當地時間18時抵達馬尼拉洽談產品分銷海外業務，原計畫6月23日返國。

孫某登機前發給助理的照片。（取材自新京報／受訪者供圖）

抵達馬尼拉後，兩人上了邀請方派來的車後便失聯。孫某的另一好友魏勇（化名）提供的通話錄音，6月21日16時許，孫某的助理趙雅接到孫某的微信 語音電話，對方稱「這邊出了點兒問題」，急需1500萬元轉換成USDT（泰達幣）匯入指定帳戶。「他（孫某）聯繫助理時說自己『輸了幾手牌』，我們就知道他大概是被綁架了。」高成說，熟悉孫某的人都知道，他從來不打牌。

夏某的家人也接到了語音電話。知情人士稱，綁匪向夏某家人要價500萬元，夏某家人表示可在一小時內準備好。「但下一通電話，綁匪就改口要2500萬元。」幾經交涉最後交付300萬元。綁匪同時發來虐待夏某的照片和語音，孫某亦曾在通話求助時催促打錢，「先打20萬元就能喝上水了」，「媽，你能先打一些過來嗎？」

知情人士透露，通話交涉的綁匪是操著疑似福建口音的男子，且告訴家屬一個帳戶僅八至十分鐘的「生命」，打來幾十萬這個帳戶就廢了。「綁匪的反偵察意識很強，告知帳戶後要求必須在幾分鐘之內馬上匯入，防止被警察鎖定。」

當地時間6月24日中午12時，是綁匪要求夏某家屬交付贖金的最後時間節點。「綁匪說到周一警察局就上班了，他們也該收攤了。」高成說。當天上午，夏某家屬將價值300萬元的USDT，分兩次匯入綁匪指定的帳戶。

「我們萬萬沒想到，最後還是撕票了。」高成說，6月24日晚間，孫某和夏某的遺體被發現，屍檢結果顯示，兩人生前遭受過惡劣的虐待，「遺體經過了專業處理，沒有留下指紋等信息」。