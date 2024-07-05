中國「殺豬盤」魔爪伸向全球 近4年歐美人士被騙金額驚人

涉嫌網路詐騙的中國公民在柬埔寨被捕。示意圖。（路透資料照）

據美媒報導，以往在中國和東南亞 常見的「殺豬盤 」網路愛情騙局，近年隨著中國在2021年禁止加密貨幣 交易等因素，受害者從中國人和東南亞人轉向了美國。據一項研究統計，近四年歐美受害者被詐騙金額至少150億美元。

據美國之音報導，「殺豬盤」騙局的幕後黑手使用假身分，獵物通常是在交友平台尋找愛情的人，通過騙取信任讓對方投資欺詐性的加密貨幣網站，或直接匯錢。主要由中國團夥經營，他們在柬埔寨、緬甸等東南亞國家建立了價值數十億美元的詐騙產業，並且強迫從各國綁架去的人實施詐騙行為。

報導引述38歲美國康乃狄格州居民奧莉薇亞·伯曼 Olivia Bowman（化名）說，2022年12月，她和長期分居的丈夫離婚已不可避免，於是在一個叫「和百萬富翁約會」網站註冊了會員，期待找到新伴侶。該網站自稱「世界上最大的百萬富翁交友網站」，用戶500多萬，包括高管、企業家、律師和投資者及名人、有社會威望的人、百萬富翁和億萬富翁等高淨值人士。

註冊會員一天後伯曼就遇到一位自稱剛搬到紐澤西州、名叫「威利·鮑勃」（Willy Bob）的荷蘭人。鮑勃熱愛運動和旅遊，肌肉發達，稱住美國紐澤西州，是房地產公司Compass一名運營經理。「照片太帥了，簡直不像真的」，伯曼和鮑勃熱聊十天後，鮑勃毛遂自薦當她投資加密貨幣的「導師」，鼓勵年薪15萬美元的她四處貸款，投入更多的現金，還鼓勵她抵押房子。

到了2023年元旦，伯曼已經往她的電子錢包裏投入了55萬美元，這其中還有她提前取出的養老金，跟朋友借的錢。她想和鮑勃見上一面，但到了約定見面那一天，鮑勃卻傳照片來說自己出了車禍正在醫院治療，醫院門口有個大大的十字架標識，背景全是亞裔面孔。「我一看到照片就哭了。我要自殺！」伯曼說，「那絕對不是美國的醫院──美國醫院門口沒有十字架。」

居住在俄亥俄州的特洛伊·戈切諾爾（Troy Gochenour）的網戀對象「吉雅」（Kris Gia），和鮑勃一樣都以「在視頻通話中目睹朋友出車禍」遭遇心理創傷為由拒絕視頻通話。吉雅的背景和鮑勃一樣豐富多彩：來自烏克蘭，烏克蘭和亞裔各半血統，目前住西雅圖，多才多藝，擅長以太幣交易和流動性挖礦。

戈切諾爾聽從了吉雅的建議，開設電子錢包進行以太幣交易。投入約25800美元後突然電子錢包空了，他聯繫網站客服被告知「你得先交1萬多的稅錢進來，才能取出你的本金和利息。」戈切諾爾心頭一驚：「那時候我才意識到，我被騙了。」

德克薩斯大學奧斯汀分校金融係教授約翰·格里芬（John M. Griffin）2024年2月和另一名作者合著發表名一篇名為「加密貨幣資金如何助長了『奴隸制』？──論殺豬盤經濟學」論文，通過追蹤2020年1月到2024年2月期間加密貨幣交易，描述殺豬盤的大趨勢：「在2020年，我們觀察到大量應該是來自中國受害者的資金流入。不過，在中國金融部門2021年禁止加密貨幣交易之後，中國受害者似乎急劇減少，然後轉向美國受害者。」

格里芬表示，他在四年中追蹤到的被詐騙金額高達750億美元，其中來自歐美受害者的金額大概150億美元。

美國特勤局調查助理局長布萊恩·蘭伯特（Brian Lambert） 表示：「諸如殺豬盤之類的複雜金融欺詐計畫對美國的金融基礎設施構成了明顯而現實的威脅，因為無數美國人繼續成為這種捕獵者的受害人。」他說， 「2023年，特勤局與我們的合作夥伴追回了超過11億美元的金融欺詐款，今年我們有望超過這一數字。」